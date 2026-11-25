Il Gip ha disposto il braccialetto elettronico e il divieto di usare strumenti di comunicazione: l’indagine è partita da una chat WhatsApp da circa 200 iscritti

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un uomo di circa quarant’anni residente a Locri, indagato per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Il provvedimento, disposto dal Gip su richiesta della Procura di Reggio Calabria, prevede anche l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi quelli informatici.

Tutto è nato da una segnalazione legata a un gruppo WhatsApp nato per socializzare, che contava circa duecento membri e in cui circolavano immagini e video pedopornografici. Gli accertamenti hanno permesso agli inquirenti di individuare l’uomo e di arrivare a una perquisizione personale, locale e informatica, delegata dal pubblico ministero.

Durante il blitz, gli specialisti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Calabria hanno trovato circa duecento file multimediali di natura pedopornografica. L’analisi tecnica dei dispositivi sequestrati ha poi fatto emergere altro materiale analogo, fino a un totale stimato di circa mille file, oltre a diverse conversazioni su Telegram e Messenger in cui l’indagato avrebbe condiviso contenuti dello stesso tipo.

L’inchiesta si trova nella fase delle indagini preliminari. Come ricorda la Procura guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, la responsabilità penale dell’uomo potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna, nel rispetto della presunzione d’innocenza.