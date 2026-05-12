Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), accusati di detenzione di sostanza stupefacente. L'arresto avveniva dopo che il personale delle Volanti del Commissariato di P.S. di Roghudi/Condofuri, coadiuvato da un'unità cinofila antidroga dell'Ufficio prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria, ha intimato l'Alt ad un'autovettura con a bordo una coppia che si mostrava visibilmente agitata ed insofferente al controllo.

Durante le verifiche, gli agenti hanno riscontrato un forte odore proveniente dall'abitacolo e, a seguito di ispezione visiva, hanno rinvenuto 55 panetti di sostanza vegetale di colore scuro, custoditi all'interno di una busta in plastica per la spesa situata nel cofano posteriore del mezzo. Il materiale sequestrato, dal peso complessivo di 5 chilogrammi e 850 grammi, è stato successivamente analizzato e classificato come sostanza stupefacente del tipo "hashish". Dell'arresto è stata data immediata informazione all'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'accompagnamento in carcere nei confronti della coppia.