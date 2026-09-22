Secondo la Procura di Reggio Calabria, avrebbe avanzato insistenti richieste di denaro accompagnandole con intimidazioni e minacce di morte. L’intervento del Commissariato di Roghudi-Condofuri

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo, originario di Montebello Ionico, ritenuto responsabile di atti persecutori e minacce nei confronti dei familiari.

L’arresto è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Roghudi-Condofuri a seguito della denuncia presentata dalla parte offesa, che ha riferito di essere da tempo vittima di reiterate condotte persecutorie e intimidatorie, principalmente riconducibili a insistenti richieste di denaro.

Secondo quanto emerso dalle attività investigative, l’uomo avrebbe rivolto alla donna esplicite minacce di morte nel caso in cui si fosse rifiutata di consegnargli il denaro richiesto.

L’immediato avvio delle attività investigative da parte dei poliziotti del Commissariato ha consentito di ricostruire il quadro delle condotte contestate e di procedere all’arresto dell’uomo.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, nei confronti dell’indagato opera il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.