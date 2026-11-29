La testimonianza dell’insegnante della scuola primaria di Cittanova e per quasi quindici anni amministratore comunale a Laureana di Borrello. Il 3 novembre 2016 fu arrestato nell'ambito dell'operazione “Lex”. Nel luglio 2025 la sentenza della Cassazione: «Nei momenti più bui si può restare sé stessi se intorno ci sono persone che ti credono»

«Ho voluto raccontare cosa significa attraversare un processo da innocente». È la testimonianza di Vincenzo Lainà, maestro di scuola primaria a Cittanova e per quasi quindici anni amministratore comunale a Laureana di Borrello.

Il 3 novembre 2016, all'alba, fu arrestato nell'ambito dell'operazione “Lex”, un'inchiesta antimafia avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria e dai Carabinieri di Gioia Tauro contro la 'ndrangheta operante a Laureana di Borrello e le sue ramificazioni anche fuori regione. Da quel giorno, per Lainà, seguirono quasi due mesi di carcere, un anno di arresti domiciliari, la sospensione dalla scuola e due condanne, in primo grado e in appello.

Nel luglio 2025 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio, «per non aver commesso il fatto». Quasi nove anni sulla graticola che l’uomo ha voluto raccontare in un libro, “Senza rinvio – Storia di un maestro innocente”, uscito il 3 novembre 2026. A dieci anni esatti dall'arresto, il docente fa chiarezza sulla propria esperienza giudiziaria, intrecciandola con la storia familiare, professionale e civile. Una testimonianza sulla fragilità della reputazione, sulla forza degli affetti e sulla possibilità di ricominciare.

L'arresto, la cella, i compagni

«Era l'alba del 3 novembre 2016. Ricordo il rumore dell'elicottero sopra casa e la luce del faro che illuminava le stanze – spiega Vincenzo Lainà -. In quel momento è come se la vita di prima si fermasse di colpo e tu restassi a guardarla da fuori. Il primo giorno mi sono dimesso da assessore e da consigliere. Poi è cominciato il carcere, prima a Reggio e poi ad Arghillà. Ero il più anziano, e i compagni di cella mi hanno accolto con un rispetto che non mi aspettavo: mi credevano innocente prima ancora che lo dicessero i giudici. Ad Arghillà, dove eravamo in otto, quasi tutti ragazzi, mi chiamavano “il professore”. La sera giocavamo a carte, a scopa e a scala quaranta. In quella cella nessuno barava. In carcere mi è tornata in mente una frase attribuita a Calvino, sulla piccola luce che bisogna saper riconoscere in mezzo al buio e alla quale bisogna fare spazio».

La famiglia

L’affetto della famiglia è stato fondamentale per superare la prova. «Senza la mia famiglia non ce l'avrei fatta – afferma Lainà –. Con mia moglie Rossella, i miei figli Placido ed Erika, durante i colloqui c'erano abbracci e lacrime. Era presente anche mio padre, che aveva più di ottantacinque anni e che piangeva: a un certo punto gli ho chiesto di non venire più, perché non sopportavo di vederlo lì. Il 24 dicembre 2016, quando sono uscito, fuori c'era Placido. Mi è corso incontro. Quell'abbraccio non lo dimenticherò mai. In tutti quegli anni la famiglia è stata la cosa che non si è mai rotta. Mio padre se n'è andato da pochi mesi: ha fatto in tempo a vedermi assolto».

L'assoluzione

Dopo il lungo periodo di apprensione, finalmente, giunge il momento tanto atteso per Lainà: «Il giorno della Cassazione non sono andato a Roma. Aspettavo al circolo, con il telefono sul tavolino. Quando ha chiamato l'avvocato, piangeva: «Il calvario è finito». Assolto con formula piena, per non aver commesso il fatto. Ho provato prima un'angoscia che si scioglieva, poi la gioia, e alla fine una pace che non sentivo da nove anni. Ma una sentenza non restituisce il tempo. Quello resta perso».

Perché un libro

Il professore spiega le motivazioni che l’hanno spinto a narrare la propria storia in un libro: «Per nove anni hanno parlato di me le carte, i titoli dei giornali, le sentenze. Adesso volevo raccontare la mia storia io, con le mie parole. Non l'ho scritto contro qualcuno, e le opinioni che ci sono restano opinioni mie. Ho voluto raccontare com'è stato viverla: la verità processuale è un'altra cosa, più fredda. L'ho scritto perché si sappia chi ero e chi sono. Il messaggio è che può succedere a chiunque. Che la parola «innocente» non la usa nessuno per parlare di sé, finché un giorno non diventa l'unica cosa che hai. E che anche nei momenti più bui si può restare sé stessi, se intorno ci sono persone che ti credono. Vorrei ringraziare chi mi è stato vicino: la mia famiglia, i miei avvocati Mimmo Ceravolo e Giovanni Montalto, i colleghi, e i tanti che mi hanno scritto: “Ci sono. Ci siamo”».

Il ritorno in classe e i colleghi

L’uomo è tornato a scuola il 13 novembre 2017, dopo un anno di domiciliari. La vicinanza dei colleghi, che non hanno mai smesso di credergli, è stata essenziale. «In aula insegnanti i colleghi mi avevano preparato una piccola festa – racconta Lainà- Giovanna, Lina, Maria, Amelia, Bruno me lo avevano ripetuto per tutto quel tempo: «Stai fiducioso, tutto si sistemerà». Avevano ragione loro. I bambini non sapevano niente, ed era giusto così. In classe non pensavo al processo: c'erano le frazioni, le scienze, le loro domande. La scuola è stata il posto dove ero ancora soltanto il maestro».