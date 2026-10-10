Le violente precipitazioni della notte hanno interessato anche il presidio sanitario cittadino. L'acqua ha invaso i locali del Pronto Soccorso, in corso la riunione del COC

Il violento nubifragio che durante la notte si è abbattuto su Melito Porto Salvo ha colpito anche l'ospedale cittadino. Il Pronto Soccorso è stato interessato da un allagamento, aggiungendo un'ulteriore criticità alla già pesante situazione determinata dalle precipitazioni eccezionali.

L'acqua ha invaso i locali del reparto di emergenza, rendendo necessario verificare l'entità dei danni e le eventuali ripercussioni sull'attività sanitaria. Mentre sono in corso i primi immediati interventi per il ripristino degli ambienti sanitari, si sta svolgendo una riunione del Centro Operativo Comunale per coordinare le attività volte a garantire anche la continuità operativa della struttura.

L'allagamento si inserisce in un quadro di gravi danni su tutto il territorio melitese, dove la furia dell'acqua ha provocato cedimenti delle carreggiate, interruzioni della viabilità provinciale e il trascinamento di alcune automobili negli alvei delle fiumare.

Intanto, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale proseguono gli interventi nelle aree maggiormente colpite. Il Comune ha invitato la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni e a limitare gli spostamenti ai soli casi di effettiva necessità.