«La sentenza n. 362/2026 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, depositata il 20 novembre, ristabilisce la verità dei fatti sulla gestione del porto di Bagnara Calabra. Ne prendo atto con soddisfazione e profonda serenità d’animo, avendo sempre avuto piena fiducia nell'operato della magistratura contabile, ancora prima di questa pronuncia. Dopo anni di ricostruzioni sommarie, allarmismi infondati e strumentalizzazioni politiche, la Corte ha chiarito i fatti con estrema puntualità». Così in una nota il sindaco Frosina.

«È un dato che va sottolineato con chiarezza, soprattutto a beneficio dei cittadini: non si tratta di un esito legato a un semplice cavillo temporale. Sebbene i giudici abbiano accolto l'eccezione di prescrizione per una parte del periodo contestato, il Collegio ha voluto scendere pienamente nel merito, respingendo integralmente la domanda risarcitoria nei miei confronti — arrivata a toccare richieste superiori ai 180 mila euro — per l'insussistenza stessa del danno erariale e, in via del tutto autonoma, per la totale assenza di colpa grave e di nesso causale».

«La sentenza smonta così alla radice anni di polemiche pretestuose. I giudici hanno certificato che non vi è stato alcun danno provato per le casse pubbliche, né sotto il profilo del presunto mancato godimento né sotto quello dei mancati introiti da canoni. Nelle motivazioni è stato chiarito con rigore come le stime contestate avessero finito per sovrapporre i soli pontili galleggianti all'intero bacino portuale — comprendendovi persino le aree di ormeggio dei pescherecci e lo specchio acqueo a uso pubblico — senza tenere conto delle interdizioni del 2019-2020 e del sequestro preventivo del febbraio 2021, una vicenda del tutto estranea agli amministratori».

«Ancora più significativo, sul piano politico e amministrativo, è il pieno riconoscimento della linea seguita dalla mia amministrazione. I giudici hanno attestato nero su bianco che avevamo tracciato fin dal principio la strada maestra della legalità e dell'evidenza pubblica attraverso precisi e trasparenti atti di indirizzo — le delibere di Giunta n. 34 del 2018 e n. 134 del 2019 e la delibera consiliare n. 28 del 2020 — che disponevano espressamente il ricorso alla concessione ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione mediante procedura a evidenza pubblica».

«È stato così riaffermato un principio cardine del nostro ordinamento e del Testo Unico degli Enti Locali: la netta distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e sovrintendenza, che ho esercitato con scrupolo e trasparenza, e la gestione amministrativa quotidiana, riservata in via esclusiva ai responsabili degli uffici. La Corte ha accertato che gli affidamenti, le proroghe successive alle procedure sul MEPA andate deserte e la riscossione dei canoni sono stati gestiti dagli uffici senza che risultasse mai alcuna segnalazione al Sindaco, e che la stessa questione della presunta occupazione eccedente è emersa solo nel maggio 2022, a ridosso della conclusione del mio mandato. Chi in questi anni ha provato a celebrare processi sommari sulle piazze o sui social, gettando ombre su un'intera stagione amministrativa per mero tornaconto di parte, riceve oggi una smentita netta e inappellabile».

«Ringrazio sentitamente il mio collegio difensivo, composto dagli avvocati Domenico Ruggiero e Vincenzo Bruno, per la professionalità, la competenza e il rigore con cui ha dimostrato in giudizio la totale estraneità della mia persona rispetto agli addebiti contestati».

«Questa pronuncia chiude definitivamente una vicenda dolorosa sul piano umano e politico, restituendo piena dignità al lavoro svolto nell'interesse esclusivo della comunità di Bagnara Calabra, come ho sempre fatto e come, se necessario, continuerò sempre a fare».