Si chiude dopo quasi vent'anni la vicenda giudiziaria di Francesco Logoteta, imputato nell'ambito del processo denominato “Ramo spezzato”. Con sentenza pronunciata il 16 novembre, la prima sezione della Corte d’Assise, presieduta dal giudice Fabio Lauria, ha assolto l’uomo dall’accusa di associazione per delinquere con la formula piena «per non aver commesso il fatto».

L'inchiesta, coordinata a suo tempo dalla Direzione distrettuale antimafia, puntava a far luce su presunte irregolarità nelle pratiche di ingresso di lavoratori stranieri legate ai decreti flussi. Oltre al vincolo associativo, a Logoteta veniva contestato anche il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: per quest’ultima imputazione i giudici hanno dichiarato il «non doversi procedere per intervenuta prescrizione», un'estinzione del reato che non ha consentito di entrare nel merito di un'accusa dalla quale l'imputato si è sempre dichiarato estraneo.

Soddisfazione è stata espressa dal legale dell'uomo, l'avvocato Basilio Pitasi: «La Corte ha escluso che Francesco Logoteta abbia mai fatto parte di qualsivoglia sodalizio criminale. È quanto la difesa ha sostenuto sin dall'inizio: la sua posizione era del tutto estranea all'ipotesi associativa». Secondo il difensore, il verdetto restituisce finalmente al suo assistito «la serenità che gli spetta» dopo due decenni di attesa.

Come previsto dal dispositivo, le motivazioni della sentenza verranno depositate entro novanta giorni.