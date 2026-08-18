Polizia di Stato e Guardia Costiera di Gioia Tauro intervengono al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Palmi sull’estrazione e la lavorazione di materiale inerte

Un arresto ed un’impresa di lavorazione e fornitura di materiali per la produzione di cemento posta sotto sequestro: è questo il risultato di una articolata attività d’indagine condotta dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e dalla Polizia di Stato, coordinata dalla competente Procura di Palmi, nell’ambito di un’indagine finalizzata a fare luce su un sistema di estrazione, trasporto e lavorazione di materiale inerte proveniente direttamente dal fiume Petrace.

L’indagine ha preso avvio da una serie di accertamenti sul territorio inerenti alle aziende insistenti lungo il corso del fiume Petrace e si è sviluppata attraverso attività di monitoraggio di una attività produttiva presente nell’area del Comune di Rizziconi. Le verifiche hanno permesso di documentare l’estrazione di materiale dall’alveo del fiume, che veniva poi utilizzato nelle successive fasi di lavorazione da parte dell’impresa, produttrice di materiale utilizzato quale componente per cementi.

L’attività di Polizia Giudiziaria ha visto l’intervento congiunto dei militari della Guardia Costiera e del personale della Sezione Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro mentre erano in corso le operazioni di prelevamento di materia dalle sponde di fiume. Il conduttore del mezzo utilizzato per asportare il materiale è stato tratto in arresto in flagranza di reato, mentre l’intera area in cui insiste l’impresa nonché i veicoli operativi ad essa riconducibili sono stati posti sotto sequestro. Il titolare della ditta deferito all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione, posta in essere da Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, si inserisce nel più ampio quadro delle attività svolte a tutela dell’ambiente e del territorio della Piana di Gioia Tauro, con particolare attenzione alla salvaguardia dei corsi d’acqua e al contrasto delle condotte illecite connesse.