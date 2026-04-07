Un solo posto riservato ai portatori di handicap, ma le strisce gialle sono state tutte cancellate. Siamo in via Trastevere alta, quartiere di Roccella Jonica, a due passi dal centro storico.

A segnalare la situazione di vandalismo e inciviltà è stata una famiglia del posto, genitori di una ragazza disabile che ha già informato gli agenti della polizia municipale della problematica. Il parcheggio era stato infatti realizzato su richiesta dei familiari per garantire il diritto alla mobilità della figlia, prima di essere stato oscurato con vernice da ignoti nella notte.

In Italia le strisce gialle indicano parcheggi riservati (invalidi, residenti, forze dell’ordine, servizi, ecc.), quindi alterarle non è solo maleducazione: può configurarsi anche come illecito (danneggiamento o manomissione della segnaletica stradale).