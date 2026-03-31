Tragedia sfiorata questa mattina a Roccella Jonica dove una 25enne è stata tratta in salvo dalla Guardia Costiera e dai carabinieri dopo aver tentato di togliersi la vita gettandosi in mare.

Secondo quanto si è appreso a lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti sulla via marina, che assistendo alla scena hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma e gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure alla giovane, soccorsa e tranquillizzata, le cui condizioni non destano particolare preoccupazione.

Una situazione delicata finita nel migliore dei modi grazie all’intervento dei soccorritori per mettere in sicurezza la ragazza e portarla a ricevere cure mediche e supporto psicologico.