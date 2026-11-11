Una passeggera francese è stata individuata grazie alle immagini della videosorveglianza dopo la segnalazione di un negoziante. La merce è stata recuperata e restituita, mentre la donna è stata denunciata per furto aggravato

Aveva nascosto un profumo nella borsa dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio e, raggiunto il gate, era salita a bordo di un volo diretto a Parigi: grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato, l’autrice del furto è stata individuata e bloccata prima del decollo.

È quanto accaduto all’aeroporto dello Stretto «Tito Minniti» di Reggio Calabria dopo che i poliziotti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera sono intervenuti nell’area partenze a seguito della segnalazione del direttore di un punto vendita dell’aerostazione che aveva denunciato il furto di un profumo dagli scaffali del negozio.

La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza ha consentito agli operatori di ricostruire rapidamente quanto accaduto. Una donna di nazionalità francese, dopo aver prelevato il profumo dallo scaffale, aveva rimosso l’involucro in plastica del dispositivo antitaccheggio, nascosto il prodotto all’interno della propria borsa e riposto la confezione vuota sullo scaffale. Successivamente, raggiunta l’area d’imbarco, la donna era riuscita a salire a bordo del volo diretto a Parigi.

Individuato il volo, i poliziotti hanno identificato la passeggera e l’hanno fatta scendere dall’aeromobile.

Una volta fermata, la donna ha estratto dalla borsa il profumo e lo ha consegnato agli agenti. La refurtiva è stata poi restituita al legittimo proprietario.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagata, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.