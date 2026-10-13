Un panetto di oltre un chilo di cocaina, accuratamente nascosto nell’auto, e alcuni grammi di cannabis. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato a Villa San Giovanni, dove gli agenti del Commissariato di P.S. hanno arrestato un uomo di origini siciliane, ritenuto responsabile di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria durante un ordinario servizio di controllo del territorio. Il suo atteggiamento particolarmente insofferente ha insospettito gli agenti che, anche alla luce dei numerosi precedenti a suo carico, hanno deciso di procedere a una perquisizione, prima personale e poi sul veicolo.

I poliziotti hanno così individuato un incavo dietro uno dei fanali posteriori dell’auto, coperto dalla moquette interna del bagagliaio, al cui interno era stato nascosto un panetto contenente oltre un chilogrammo di cocaina.

Ulteriori ricerche, effettuate anche grazie all’aiuto dell’Unità Cinofila con il cane antidroga Pablo, hanno portato alla scoperta di altra droga anche nell’abitacolo: in un vano portaoggetti collocato sotto la leva del cambio, infatti, è stato trovato un involucro in cellophane contenente alcuni grammi di cannabis.

Al termine degli accertamenti l’uomo, da ritenersi non colpevole sino a condanna definitiva, è stato arrestato per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa del giudizio di convalida.