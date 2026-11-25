L’Associazione Taurenus ets ha organizzato per 28 novembre alle ore 17 nel Salone delle Feste di Polistena la finale del concorso lirico che vedrà una giuria importante composta da Thomas Heyer, da Marina Unruh, Francesco Anile, Caterina Francese, Andrea Brissa.

Saranno in concorso 8 giovani finalisti (2 cinesi) e tra la giuria, oltre ai polistenesi Francesco Anile e Caterina Francese, troviamo un soprano tedesco e il Presidente Thomas Heyer Professore di pianoforte al Conservatorio di Francoforte. L’Associazione Taurenus fa parte del terzo settore che è nata per ricercare, studiare, conservare, valorizzare e rimettere in circolazione opere, documenti, autori,pratiche artistiche e culturali, repertori musicali, testi letterari, testimonianze, archivi e memorie della provincia di Reggio e della Calabria, con particolare attenzione ai patrimoni rimasti marginali, dispersi, dimenticati o esclusi dai circuiti ordinari della trasmissione culturale.

L’evento di Sabato è il debutto perchè l’Associazione è nata a luglio e con risorse proprie pari a zero e ha organizzato un concorso lirico internazionale e dove hanno partecipato, via internet, tanti iscritti per arrivare agli otto finalisti che disputeranno la finale proprio a Polistena. Un evento unico aperto a tutti e che si svolgerà all’interno del contesto del magnifico salone delle Feste.