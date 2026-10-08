Una serata da ascoltare, guardare e anche assaporare. È questa l’idea alla base di «La promessa infranta ad Altomonte - Storia di una famiglia di successo che ha reso una terra capace di narrarsi da sé», l’appuntamento in programma sabato 17 ottobre, alle ore 18, all’Accademia del Tempo Libero ODV di Reggio Calabria.

Non una semplice intervista, ma un incontro costruito come un racconto a più voci e attraverso linguaggi diversi. Enzo, Patrizia e Laura Barbieri, dell’Hotel Ristorante Barbieri di Altomonte, saranno accompagnati nelle loro storie e nei loro ricordi dalle domande di Francesco Tassone e Rosa Calabrò, in un dialogo che si intreccerà con musica, immagini e poesia.

Sul filo del racconto saranno proiettate le fotografie di un reportage realizzato ad Altomonte, tra coltivazioni, peperoni, tunnel di essiccazione e conserve. A scandire i diversi momenti della serata saranno invece le musiche de Gli Alternativi, con brani scelti in sintonia con le storie e le atmosfere dell’incontro.

E poi la cucina. La cucina diventerà parte integrante del racconto. Enzo Barbieri chiuderà la serata con uno show cooking dedicato alla sua idea di cucina essenziale, fatta di pochi ingredienti e della volontà di lasciare che siano i sapori a parlare. Non mancherà una sorpresa finale per gli ospiti e per il pubblico.

Il titolo nasce da una storia familiare raccontata con ironia: una promessa fatta da Enzo alla moglie, quando le mostrò per la prima volta il terreno di Altomonte dove oggi sorge la loro realtà. Una promessa che, evidentemente, non fu mantenuta. Ed è proprio da quella piccola storia che prende forma una serata pensata per raccontare una terra attraverso le parole, la musica, le immagini e i sapori.