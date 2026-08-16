Entro l'anno il progetto MasterPiece Box Bronzi di Riace a 360 gradi con l'impiego dell'intelligenza artificiale. Il direttore Sudano: «L'auspicio è di avere al più presto i fondi per progettare e avviare entro il 2027 il nuovo allestimento della sala con intervento specifico sulla basi antisismiche delle due statue»

Tutta la Calabria ha celebrato il mese dei Bronzi, proprio in vista dell'odierno 54°anniversario della loro scoperta, avvenuta sui fondali del mar Ionio a Riace il 16 agosto 1972.

«Quest'anno, grazie al dipartimento Turismo della Regione Calabria, si è dato attuazione per la prima volta alla legge del 2023 . Il museo di Reggio è stato nominato un soggetto attuatore e ha avuto un finanziamento, per il quale ringrazio l'assessore Giovanni Calabrese e tutta la Struttura. Il Museo di Reggio ha così potuto promuovere in tutti il ​​territorio calabrese, non solo a Reggio, iniziativa dedicata ai Bronzi », ha sottolineato il direttore del Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano.

"Mese dei Bronzi di Riace" si concluderà, oggi, nel giorno del 54° anniversario del ritrovamento sui fondali delle acque ioniche di Riace con il concerto-spettacolo "Note a margine" del Premio Oscar Nicola Piovani , accompagnato sul palco da M arina Cesari, Marco Loddo e Vittorino Naso, in piazza de Nava, con le suggestive ei disegni di Milo Manara proiettati sulla facciata di Palazzo Piacentini.

I due capolavori assoluti della scultura greca del V secolo aC, esposti nel museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, sono al centro di i importanti progettualità che puntano alla valorizzazione, anche con l'impiego dell'intelligenza artificiale, e alla loro piena salvaguardia, come annunciato anche nei mesi scorsi in occasione della presentazione del piano strategico del MaRC.

Bronzi di Riace al Museo archeologico nazionale di Reggio

Il MaRC ha partecipato con profitto a un bando nazionale per il finanziamento del progetto MasterPiece Box Bronzi di Riace a 360° che rientra nelle attività sostenute dal Pnrr nell'ambito di Ecomic – Ecosistema digitale per la cultura , iniziativa promossa dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Biblioteca digitale, afferente alla Direzione generale per la Digitalizzazione e comunicazione del Ministero della Cultura. Così Il MArRC parteciperà attivamente all'ecosistema digitale, beneficiando di un investimento strategico finalizzato allo sviluppo di strumenti e pratiche innovative per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il progetto prevede l'impiego di Intelligenza Artificiale prestata all'intera produzione scientifica dedicata ai Bronzi di Riace realizzata negli ultimi 52 anni. Il risultato sarà un archivio digitale aperto organico e costantemente aggiornato, che raccoglierà materiali, studi e dati relativi alla scoperta, al restauro e all'allestimento delle statue.

Bronzi di Riace al Museo archeologico nazionale di Reggio

« Siamo orgogliosi di aver partecipazione e soprattutto di aver vinto questo bando che ci permetterà di valorizzare al meglio la straordinarietà dei nostri Bronzi . Una iniziativa in linea con il riadeguamento strutturale della sala bronzi. Già entro fine anno potremo garantire una migliore e maggiore fruizione con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di nuove strumentazioni di altissima tecnologia . Ma l'obiettivo complessivo, per il quale speriamo di avere al più presto i fondi, riguarda il nuovo allestimento della sala Bronzi, anche a soprattutto dal punto di vista antisismico e impiantistico, con nuova illuminazione. Puntiamo anche a eseguire un restauro dei Bronzi, sottoposto a check-up nel 2024. Attendiamo risposte sul fronte dei finanziamenti. Se dovessero essere erogati, in tutto il 2026 che rimane e durante tutto il 2027 saremo impegnati nella progettazione e speriamo anche nell'avvio dei lavori», ha sottolineato ancora il direttore del museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano.