Dall’Accademia RC Voce Produzione alle luci della ribalta balcanica: Fortunato Foti porta in gara una vocalità scolpita dallo studio e un’estetica d’impatto, trasformando la propria storia di tenacia in una prova artistica di rara intensità.

Basta una sola nota, nei talent internazionali, per distinguere chi esegue un brano da chi lo abita davvero. È esattamente questa la sensazione che lascia DIOCLE — al secolo Fortunato Foti (@dioclemusic) — quando conquista il centro della scena a X Factor Albania. Protagonista delle audition e del percorso nel celebre format trasmesso da TV Klan, l’interprete calabrese ha imposto fin da subito una cifra stilistica netta: esibizioni dal vivo ad alta tensione emotiva, sostenute da un progetto musicale coerente e riconoscibile.

Per comprendere il peso specifico di questa prova bisogna guardare dietro le quinte del suo strumento vocale. Nato e cresciuto a Reggio Calabria in un microcosmo familiare in cui musica, moda e recitazione sono lingua madre, DIOCLE inizia ad educare la voce già a sei anni, attingendo a una solida impostazione lirica. È quella matrice classica a garantirgli oggi un’estensione generosa, un controllo millimetrico delle dinamiche e una duttilità capace di attraversare registri diversi senza mai perdere fuoco. Qualità messe a sistema e affinate all’interno di RC Voce Produzione, l’Accademia diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale, dove l’istinto si è fuso con il metodo. Un percorso segnato anche da passaggi personali complessi: la musica, per Foti, non è mai stata un semplice passatempo, ma una scelta di campo e di riscatto che si avverte in ogni fraseggio.

Il palco, del resto, è il suo habitat naturale ben prima delle telecamere internazionali. Dalla prova teatrale nel 2017 con Miseria e Nobiltà alle vittorie nei festival — spiccano il primo posto all’Etnofolk Fest del Dialetto all’Arena dello Stretto nel 2024 e il Premio Athena nel 2025 — fino al passaggio nei casting ufficiali di Amici di Maria De Filippi nel 2025 e nel 2026, il suo è un apprendistato costruito dal vivo, nota dopo nota. A completare il quadro c’è una cura quasi sartoriale per l’immagine, figlia dell’attività parallela come modello tra alta moda e prêt-à-porter (dalle passerelle di Archètipo al Festival del Cinema fino alle collaborazioni con l’atelier Foti), che regala alle sue performance un portamento magnetico.

L’avventura a X Factor Albania certifica così la maturità di un artista che sa tenere insieme sostanza vocale e visione contemporanea, confermando la vocazione internazionale della scuola guidata da Cecilia Cesario e Rosario Canale.