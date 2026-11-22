Anche sceneggiatrice e produttrice, ha già raggiunto il traguardo di 13 selezioni ufficiali oltre all'inserimento ufficiale nel database mondiale del cinema IMDb

Un percorso indipendente costruito con determinazione, visione autoriale e respiro internazionale porta il nome di Reggio Calabria nei circuiti dei festival cinematografici esteri. È la storia artistica di Luciana Profazio, regista, sceneggiatrice e produttrice reggina, che con i suoi tre cortometraggi — "Visceral Fear", "A Face, Silence, and a Voice" e "The Hunter's Bloodline" — ha già raggiunto il traguardo di 13 selezioni ufficiali e 14 allori internazionali, oltre all'inserimento ufficiale nel database mondiale del cinema IMDb.

Specializzata nel thriller psicologico, nel mystery e nel cinema di tensione introspettiva, Luciana Profazio esplora nei suoi lavori il confine sottile tra vulnerabilità umana, isolamento e dimensione interiore:

"Visceral Fear" (30 secondi), dedicato alla paralisi emotiva e al terrore silenzioso dell'isolamento contemporaneo, è stato selezionato tra gli altri ai Lift-Off Filmmaker Sessions e al Vancouver Black Independent Film Festival presso The Cultch (Canada).

"A Face, Silence, and a Voice" (30 secondi), thriller psicologico costruito attorno al ritrovamento di un nastro perduto da diciannove anni, indaga il rapporto inquietante tra era digitale e voyeurismo.

"The Hunter's Bloodline" (3 minuti), thriller soprannaturale sui legami di sangue e il peso delle scelte familiari, è stato selezionato ai Lift-Off Global Network Sessions e all'Almamoura Film Festival (2026).

Un percorso che testimonia come anche da un contesto indipendente sia possibile dialogare con giurie e rassegne internazionali attraverso uno stile personale, essenziale e riconoscibile.