Autore, regista, attore e pedagogo, è una delle figure più autorevoli del teatro contemporaneo italiano

Danio Manfredini, tra i più autorevoli maestri del teatro contemporaneo italiano, sarà protagonista di una masterclass a Cittanova. Dall'8 al 12 luglio 2026 la Scuola di Recitazione della Calabria, ospiterà cinque giornate di alta formazione dedicate alla ricerca attoriale, offrendo ai propri allievi l'opportunità di lavorare a stretto contatto con uno degli artisti che più hanno influenzato il teatro italiano degli ultimi decenni.

Il laboratorio si svolgerà presso la sede della scuola, all'interno dell'Ex Carcere 1904 di Cittanova, oggi trasformato in uno spazio permanente dedicato alla formazione, alla ricerca e alla produzione teatrale e cinematografica.

Autore, regista, attore e pedagogo, Danio Manfredini è una delle figure più autorevoli del teatro contemporaneo italiano. Nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro Premi Ubu, il Premio Ubu alla Carriera, il Premio dell'Associazione Nazionale Critici di Teatro e, nel 2025, il riconoscimento di Maestro del Teatro Italiano.

La sua ricerca artistica, fondata sulla centralità dell'attore, sulla memoria emotiva, sul corpo e sulla presenza scenica, ha formato intere generazioni di interpreti ed è oggi considerata un punto di riferimento del teatro contemporaneo. La masterclass sarà riservata agli allievi del percorso professionale della Scuola di Recitazione della Calabria, in un contesto di studio intensivo dedicato esclusivamente alla ricerca sull'attore.

Fondata e diretta da Walter Cordopatri, la Scuola di Recitazione della Calabria forma oggi oltre 150 allievi attraverso il percorso professionale e i laboratori teatrali. Negli anni ha sviluppato collaborazioni con il Giffoni Film Festival, con l'Università Nazionale di Teatro, Cinema e Televisione Karpenko-Kary di Kiev, con ArtEZ University of the Arts dei Paesi Bassi e con l'attore Giorgio Colangeli, collaboratore didattico della scuola.

L'arrivo di Danio Manfredini rappresenta un nuovo e importante tassello nel percorso di crescita della Scuola di Recitazione della Calabria, che continua a investire nella formazione di alto livello, creando occasioni di confronto diretto con alcuni dei più autorevoli protagonisti della scena teatrale nazionale e internazionale.

Walter Cordopatri, fondatore e direttore della Scuola di Recitazione della Calabria, dichiara: «Accogliere Danio Manfredini nella nostra scuola rappresenta un momento di straordinario valore artistico e umano. La sua presenza offre ai nostri allievi l'opportunità di confrontarsi con uno dei più grandi maestri della ricerca teatrale italiana. Da sempre crediamo che la formazione di un attore passi dall'incontro con artisti capaci di lasciare un segno profondo, non solo sul piano tecnico, ma anche su

quello umano. Portare una personalità come Danio Manfredini nella nostra terra significa investire nella crescita culturale della Calabria e offrire ai giovani interpreti un'esperienza destinata a lasciare un'impronta nel loro percorso artistico e professionale». La masterclass si svolgerà dall'8 al 12 luglio 2026 presso la sede della Scuola di Recitazione della Calabria, all'interno dell'Ex Carcere 1904 di Cittanova.