A quattrocento anni esatti da quel 1626 che vide Tommaso Campanella riacquistare la libertà dopo ventisette anni di prigionia, la figura del filosofo calabrese torna a brillare sotto una luce nuova. Arriva infatti nelle librerie l'ultima fatica letteraria del giornalista e scrittore Francesco Sorgiovanni Errigo, dal titolo "Tommaso Campanella, Iconografia di un Filosofo" , edito da Città del Sole.

N on si tratta della consueta biografia, bensì di un'indagine meticolosa e affascinante sul potere dell'immagine. Sorgiovanni ha messo insieme una straordinaria galleria figurativa: un corpus di dipinti, stampe, sculture e medaglie che, partendo dai primi decenni del Seicento, giunge fino alla sensibilità contemporanea . L'opera esplora come il volto del pensatore di Stilo sia stato interpretato e tramandato, diventando di volta in volta simbolo di eroismo, martirio o pura curiosità intellettuale.

Il volume, di 264 pagine arricchite da tavole a colori, si apre con una narrazione biografica densa di aneddoti , spesso poco noti, che restituiscono la dimensione umana e avventurosa di un uomo che fu, a tutti gli effetti, un vir illustris. La ricerca iconografica vera e propria è invece suddivisa in cinque sezioni: dalle prime raffigurazioni coeve alla morte del filosofo, passando per la ricca produzione di incisioni e sculture, fino ad arrivare alle cosiddette " carte povere ", testimonianze curiose che dimostrano quanto il mito campanelliano sia radicato nell'immaginario collettivo.