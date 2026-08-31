Relatore sarà Nicodemo Misiti, scrittore, etnolinguista, antropologo, fotografo, docente di lingue straniere, componente del comitato scientifico del Cis

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca “P. De Nava” di Reggio Calabria, con il patrocinio del comune di Reggio Calabria, nella sala conferenze della stessa Biblioteca, martedì 01 Settembre 2026, alle ore 17, promuovono l’incontro “I Templari tra mito e storia”. Dopo i saluti di Daniela Neri, responsabile della biblioteca Pietro De Nava, coordina l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Il relatore della manifestazione sarà Nicodemo Misiti, scrittore, etnolinguista, antropologo, fotografo, docente di lingue straniere, componente del comitato scientifico del Cis. L'Ordine dei Templari nacque verso il 1119 per mano del nobile francese Ugo di Payns.

La loro missione originale era proteggere i pellegrini cristiani lungo le strade della Terra Santa. Dopo la Prima Crociata. L'Ordine venne ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa, anche grazie alla promozione di Bernardo di Chiaravalle, che scrisse l'Elogio della nuova cavalleria. I Templari, per sostenere le campagne militari in Terrasanta, gestivano una vasta rete di proprietà terriere in tutta Europa. Alla fine delle Crociate, nel 1312 l’Ordine venne sciolto da papa Clemente V. Il mito racconta che i templari erano i custodi del Santo Graal, dell’Arca dell’Alleanza e di tesori segreti.