Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la biblioteca De Nava di Reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, nella sala conferenze della stessa biblioteca, martedì 18 agosto, alle ore 17, promuovono l'incontro “Il potere di grazia del Capo dello Stato”. Dopo i saluti di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P.De Nava”, coordina l'incontro Loreley Rosita Borruto , presidente del Cis della Calabria. Il relatore della manifestazione sarà Tito Lucrezio Rizzo, scrittore, avvocato, già Consigliere Capo Servizio alla Sicurezza della Presidenza del Capo dello Stato . Il potere di grazia è un provvedimento di clemenza individuale con cui il Capo dello Stato condona o commuta una pena definitiva. Dal punto di vista giuridico è una misura individuale e non generale (a differenza di amnistia e indulto). Permette di condonare in tutto o in parte la pena inflitta con sentenza di condanna irrevocabile, o di commutarla in un'altra specie di pena.