Sabato 16 maggio il reading scenico diretto da Francesco Sgrò porterà sul palco le vicende di Carlo Magno e dei Paladini di Francia tra musica, immagini e narrazione contemporanea
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Nell'ambito della prestigiosa rassegna "Un palco per la città", il Cine Teatro Metropolitano DLF si prepara ad ospitare un evento culturale di eccezionale valore: "La Battaglia d'Aspromonte". Lo spettacolo, un reading scenico multimediale, avrà luogo sabato 16 maggio alle ore 19:00.
L'opera è liberamente tratta da "Aspromonte - Poema del Quattrocento", volume che nasce dalla cura scientifica e letteraria della Prof.ssa Carmelina Sicari. Nato da un'idea originale del performer e didatta Dario Zema, lo spettacolo si avvale del testo e della regia di Francesco Sgrò, che trasforma il poema epico in un'esperienza immersiva totale, capace di coniugare la parola recitata con suggestioni visive e sonore.
La trama è incentrata su alcuni episodi della "Chanson D'Aspremont", poema di autore anonimo che vede come protagonisti Carlo Magno e i Paladini di Francia, e narra le vicende precedenti al ciclo dei poemi carolingi.
L'impatto estetico della messinscena è garantito dal visual concept e dalle immagini di scena curate da Dario Zema, mentre la tessitura sonora è affidata alle musiche originali di Andrea Francesco Calabrese. Sul palco, il cast darà voce e corpo alle vicende aspromontane: si alterneranno le interpretazioni di Andrea Francesco Calabrese, Adriana Cuzzocrea, Annalisa Locatelli, Francesco Sgrò e Dario Zema. L'introduzione della serata sarà curata da Annalisa Locatelli.
L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per riscoprire le radici letterarie del territorio reggino attraverso un linguaggio contemporaneo e tecnologico, in una cornice di grande prestigio.