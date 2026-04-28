La commissione Toponomastica del Comune ha avviato l'iter. Il promotore, Giovanni Suraci: «La parola deve spendersi per il disarmo e la cultura non può restare indifferente in un mondo segnato dalle tensioni internazionali»

«L'opera nel cuore del Waterfront sarà presidio di coscienza attiva. Una fucina di pensieri per la pace in un frangente storico di forti tensioni nel mondo ». Così il promotore dell'iniziativa e coordinatore del premio nazionale “Poesia per la Pace" , giunto alla terza edizione, Giovanni Suraci, comunica che la commissione Toponomastica del comune di Reggio ha formalmente avviato l'iter per l'intitolazione della suggestiva gradinata del Waterfront, che dalla pinetina genovese Zerbi conduce all'ingresso del lido Comunale. Si chiamerà la Scalinata dei Poeti.

«Sarà un monitor contro l'indifferenza e un inno alla Pace nel cuore del waterfront e dunque della città . Un luogo fortemente simbolico, non solo di passaggio ma un io nvito alla sosta e alla riflessione sull'urgenza di ritmo e disarmo di cui la parola poetica diventa potente strumento e veicolo .

«In un'epoca segnata da tensioni globali, Reggio Calabria sceglie di dedicare uno dei suoi scorci più belli, affacciato sullo Stretto, alla forza della parole e della poesia , intesa come linguaggio universale capace di abbattere muri e costruire ponti di dialogo. La parola – sottolinea il promotore Giovanni Suraci – deve spendersi per la pace e la cultura non può restare indifferente rispetto alle immani tragedie che si stanno consumando, esercitando il dovere morale di non voltarsi dall'altra parte di fronte ai conflitti e alle ingiustizie.

La futura Scalinata dei Poeti di Reggio ambisce a diventare, così, un simbolo nazionale , custode di versi e pensieri per cittadinanza, scolaresche e turisti . Immaginiamo di installare una sorta di scrigno in cui poter lasciare dei messaggi. Un laboratorio all'aperto alla cui progettazione e messa a punto saranno graditi la partecipazione e il contributo di tutti.