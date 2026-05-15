Sabato 16 maggio presentazione del volume di Maria Pia Palamara e inaugurazione della mostra dedicata al patrimonio storico-artistico della città

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 10:30 la Galleria Dedalo di Reggio Calabria ospiterà l’evento “Nuove scoperte sul Salone Mons. Ferro, un patrimonio da rileggere”, appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio.

L’iniziativa sarà occasione per presentare il volume realizzato dal tecnico del restauro Maria Pia Palamara, frutto di studi, analisi e nuove riflessioni sul Salone Monsignor Ferro del Palazzo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, uno degli spazi simbolici della memoria culturale cittadina.

L’evento rientra nel programma della EU Green Week, sottolineando il legame tra sostenibilità, tutela del patrimonio e valorizzazione culturale come strumenti di crescita civile e sociale.

Nel corso della mattinata sarà inoltre inaugurata la mostra dedicata, pensata come percorso visivo e documentale capace di accompagnare il pubblico alla scoperta delle nuove attribuzioni e degli approfondimenti emersi dal lavoro di ricerca.

La Galleria Dedalo conferma così il proprio impegno nella promozione dell’arte, della cultura e del dialogo tra ricerca, territorio e comunità, attraverso iniziative aperte alla cittadinanza e agli operatori del settore.

L’ingresso è libero.

Galleria D'Arte Dedalo, via Salvatore Quasimodo n. 5