Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e il Fondo “Antonio Piromalli” di Roma, venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze del MArRC, nell’ambito del progetto “Mediterraneo Reghion Mito Festival”, presentano il volume “Sebastiano Timpanaro Jr – Antonio Piromalli. Carteggio (1977 – 2003)”, a cura di Anna Di Giglio (Edizioni Gonnelli, Firenze, 2025). L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di: Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Lanfranco Piromalli, Presidente del Fondo e della Fondazione “Antonio Piromalli” (Roma); Loreley Rosita Borruto, Presidente del Cis della Calabria.

A seguire, interverrà un qualificato parterre di studiosi ed accademici: Anna Di Giglio, curatrice del volume, già docente di Letteratura Greca presso l'Università di Foggia, vicepresidente dell'Accademia Fiorentina di Studi sul Mondo Antico e condirettrice delle collane e riviste scientifiche “Carteggi di filologi” e Analecta Papyrologica; Paola Radici Colace, già ordinario di Filologia Classica presso l'Università di Messina, presidente onorario e direttore scientifico del Cis della Calabria; Lucietta Di Paola, già professore associato di Storia Romana e Istituzioni della Società nell'Antica Roma presso l'Università di Messina, componente del comitato scientifico del Cis della Calabria; Rosario Pintaudi, ordinario di Papirologia presso l'Università di Messina, Presidente Onorario della missione di scavi ad Antinopolis (Egitto) e responsabile del laboratorio di restauro di papiri presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze. Il volume raccoglie e analizza lo scambio epistolare intercorso in quasi un trentennio (1977–2003) tra due autentici giganti della cultura e dell'accademia italiana del Novecento: Sebastiano Timpanaro Jr., insigne filologo classico e saggista, e Antonio Piromalli, eminente italianista, critico letterario e docente.

Il carteggio testimonia un'intensa collaborazione scientifica tra ambiti contigui ma distinti – la filologia classica e la critica della letteratura italiana – evidenziando come il metodo filologico e l'analisi storico-critica possano integrarsi fecondamente. Oltre al dibattito accademico e filologico, le lettere restituiscono la statura morale e intellettuale dei due studiosi, il loro costante impegno civile e la comune visione della cultura come strumento critico e civile. L'opera, inserita nel filone editoriale dedicato ai carteggi dei grandi filologi, rappresenta un tassello fondamentale per ricostruire il clima culturale, le polemiche letterarie e le dinamiche della ricerca umanistica in Italia nell'ultimo quarto del XX secolo.