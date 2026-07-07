L’associazione Incontriamoci Sempre ODV inaugura la nuova stagione culturale con un ricco programma di eventi al Museo FS Pietro Germi: il primo appuntamento sarà dedicato alla grande artista Mimì Mia Martini nel giorno del suo compleanno
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Da una celebre frase del DALAI LAMA: «Sii gentile ogni volta che è possibile.Ed è sempre possibile.» Riparte la Rassegna Calabria D'autore,con il suo classico format domenicale nella stazione FS di RC S Caterina, conosciutissima su scala Nazionale per il grande fermento culturale, forse tra le poche sulle oltre duemila stazioni in atto esistenti nel bel Paese.
Anno dopo anno la bellissima stazione di S Caterina, posta a Nord della città , dove un tempo l'unica uscita dell'autostrada era solo quella di S Caterina, quartiere storico che ha dato i Natali a tanti illustri cittadini Reggini .
Tante le iniziative culturali che animeranno il piccolo museo FS Pietro Germi dell'associazione Incontriamoci Sempre ODV, in attesa del completamento del ricco programma, si partirà domenica 20 settembre , ricordando la vita artistica della grande Mimì Mia Martini, nata il 20 settembre 1947 , infatti,per l'occasione si lavora per ricordare una grande artista e donna, per questo evento, si lavora già con dei cari amici di Bagnara, come il Patron del Premio Mia Martini, il caro amico Nino Romeo, grande conoscitore della vita artistica di Mimi' e grande amico personale.
In cantiere una ricca programmazione culturale, dal premio Simpatia della Calabria, al concorso internazionale di poesia Incontriamoci Sempre Ettore Pensabene, ai laboratori di danza popolare con la notissima maestra Agata Scopeliiti .
In cantiere la nuova tessera 2027 che partirà dal 1 settembre pv con l'effigie della locandina del film Destinazione Piovarolo del grande Totò, opera rappresentata dalla gigantografia del Maestro Allegra, presente al piccolo museo FS Pietro Germi della stazione di S Caterina.
Ricordiamo che tutte le attività sono autogestite ,senza alcun contributo degli enti.