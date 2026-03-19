E’ stato rinnovato il protocollo d’intesa tra il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e la Camera di Commercio di Reggio Calabria, a conferma di una collaborazione già consolidata e orientata alla valorizzazione del territorio e delle sue straordinarie risorse culturali.

L’accordo - sottoscritto dal Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana e dal Direttore del Museo Fabrizio Sudano - rafforza il legame tra istituzioni culturali e tessuto imprenditoriale locale, con l’obiettivo di promuovere sinergie capaci di sostenere la crescita congiunta di cultura ed economia.

«Il protocollo consolida il legame tra il Museo e il tessuto imprenditoriale del territorio, affinché cultura ed economia possano crescere insieme. Con il rinnovo dell’accordo potenzieremo iniziative comuni dedicate al turismo e alla promozione culturale, creando nuove opportunità di sviluppo», ha dichiarato il Direttore del MArRC, Fabrizio Sudano.

Per la Camera di commercio la sottoscrizione dell’accordo con il Museo rappresenta un modus operandi orientato a integrare le politiche di valorizzazione turistica e culturale del territorio reggino. In questa prospettiva, l’Ente camerale, che vuole proseguire in un percorso di piena collaborazione con tutte le istituzioni impegnate nella promozione turistica del territorio, punta sulla condivisione degli obiettivi e delle linee d’intervento, favorendo una gestione del turismo sempre più strategica, coordinata e sistemica.

«Con la sottoscrizione dell’accordo tra Camera di commercio e Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si conferma una partnership consolidata per la promozione del territorio e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, a partire dai Bronzi di Riace, punta di diamante del Museo e attrattore che porta il nome di Reggio Calabria nel mondo. Continueremo a operare in sinergia per contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio», ha dichiarato il Presidente Antonino Tramontana.

Il rinnovo dell’intesa si inserisce nel quadro delle attività istituzionali del Museo volte a rafforzare il proprio ruolo di presidio culturale vivo e dinamico, capace di dialogare con il territorio e di contribuire attivamente alla sua crescita e promozione, anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze identitarie e del patrimonio archeologico.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria prosegue così il proprio impegno nel promuovere iniziative condivise che possano generare valore culturale, sociale ed economico, consolidando la propria funzione di punto di riferimento per la comunità e per i visitatori provenienti da tutto il mondo.