Dopo il Creative table e l'inaugurazione delle prime mostre proseguono gli appuntamenti del progetto diffuso che fino a dicembre attraverserà Reggio Calabria e la sua area metropolitana

Una vivace partecipazione di pubblico, curiosità e interesse ha accompagnato l'apertura ufficiale di Ulteriore – Fotografia, Arti Visive & Cultura Contemporanea, il progetto diffuso che fino a dicembre attraverserà Reggio Calabria e la sua area metropolitana.

Un inizio partecipativo: i giovani e la creatività al Malavenda Cafè

Il progetto ha preso il via mercoledì 1° luglio con il Creative table presso il Malavenda Cafè. Un momento di incontro e confronto informale per chi lavora nel mondo della comunicazione e della creatività, che ha visto un’attiva presenza di giovani del territorio e non solo, confermando la missione del progetto: creare spazi di confronto, inclusione e contaminazione.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con l’associazione italiana copywriter.

Il weekend inaugurale e le mostre

Il weekend è entrato nel vivo ieri, venerdì 3 luglio, con l’apertura delle prime grandi mostre in cartellone che ha visto la partecipazione degli stessi artisti arrivati per l’occasione da Marrakech, Parigi e Perugia.

A causa del maltempo l'apertura della mostra "Espaço do Meio" di Nadia Cianelli alla Stazione Centrale è stata annullata e verrà riprogrammata a data da definirsi.

Restano invece aperte al pubblico fino al 3 agosto 2026:

"The Classroom" di Hicham Benohoud all'Area Archeologica Griso Laboccetta: una potente riflessione su identità, educazione e libertà nel Marocco degli anni Novanta, firmata da un autore presente nelle collezioni della Tate Modern e del Reina Sofia di Madrid, che ha condiviso la genesi della sua ricerca con i presenti.

"Todas las Cosas Bellas" di Alejandra Hauser all'Hotel Medinblu: un'intima geografia emotiva e autobiografica che indaga i concetti di casa, memoria e appartenenza. La fotografa si è intrattenuta a lungo con i visitatori durante la serata inaugurale.

Stasera lo slideshow di Gabriele Cecconi al Funky Drop

Il weekend di apertura si completerà stasera, sabato 4 luglio alle ore 21.30 presso il Funky Drop (in via marina bassa), con una prima presentazione pubblica del lavoro sviluppato da Gabriele Cecconi per SOGLIE, la residenza fotografica promossa da Ulteriore e realizzata con il sostegno del GAL BaTiR (Gruppo di Azione Locale Basso Tirreno Reggino).

Lo slideshow sarà una prima restituzione visiva della ricerca sul campo condotta dall'autore lo scorso giugno. Le immagini di Cecconi – fotografo documentarista di rilievo internazionale già pubblicato da National Geographic e Der Spiegel – attraversano i borghi, le aree rurali, i siti archeologici e i paesaggi compresi tra il versante tirrenico reggino e il massiccio dell'Aspromonte, indagando il legame profondo tra territorio, memoria e trasformazioni contemporanee. Il progetto confluirà nei prossimi mesi in una mostra ufficiale all'interno del cartellone di Ulteriore.