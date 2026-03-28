Altafiumara Resort rinnova la partnership con l’Istituto Alberghiero «E. Maggia» di Stresa.

L’impegno nella formazione delle nuove generazioni dell’hôtellerie rinnovando la collaborazione. Durante una cerimonia ufficiale sono state assegnate 9 borse di studio agli studenti più meritevoli, in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Prosegue con successo la collaborazione tra Altafiumara Resort e l’Istituto Alberghiero «E. Maggia» di Stresa, una delle realtà formative più prestigiose in Italia nel settore dell’ospitalità. Un sodalizio che rappresenta per Altafiumara un grande valore, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi dell’istituto, che proprio quest’anno ha inaugurato un nuovo campus all’avanguardia alla presenza del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Il campus si distingue per dotazioni tecnologiche di ultima generazione e spazi progettati per integrare al meglio formazione teorica e pratica, confermando il Maggia come centro di eccellenza nel panorama educativo nazionale.

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è svolta martedì 24 marzo presso l’aula magna dell’istituto a Stresa, alla presenza del dirigente scolastico Prof. Fiorenzo Ferrari, del corpo docente e dei rappresentanti di Altafiumara: il supervisor Sig. Gaetano Bevacqua, il direttore Sig. Gennaro Di Meo e il direttore amministrativo Dott. Gaetano Aricò.

L’evento è stato caratterizzato da grande entusiasmo da parte degli studenti premiati e da momenti di intensa emozione per i genitori, orgogliosi dei traguardi raggiunti dai propri figli.

Nel corso della cerimonia, Gaetano Bevacqua ha offerto agli studenti una riflessione sul significato autentico del lavoro nell’hôtellerie, sottolineando come il vero lusso non risieda negli elementi materiali, ma nell’esperienza percepita dall’ospite. Ha evidenziato il ruolo centrale delle persone, della cura nei dettagli e della capacità di anticipare i bisogni, definendo il settore come un ambito in cui ogni giorno è possibile lasciare un segno concreto nella vita degli altri.

Bevacqua ha poi richiamato il valore delle borse di studio, interpretandole non come un traguardo, ma come un punto di partenza verso un percorso professionale impegnativo e competitivo. Ha invitato i giovani a non focalizzarsi esclusivamente sui risultati accademici, ma a sviluppare qualità fondamentali come l’atteggiamento, la dedizione e la capacità di affrontare le difficoltà.

Nel suo intervento ha inoltre posto l’accento su ciò che distingue i professionisti destinati a crescere: curiosità, spirito di osservazione, desiderio di migliorarsi continuamente e attenzione anche quando non si è sotto osservazione. Secondo Bevacqua, infatti, non sono il talento o la fortuna a fare la differenza, ma la costanza e la responsabilità nel proprio operato.

Infine, ha esortato gli studenti a non cercare scorciatoie, ma a costruire valore nel tempo, lavorando su sé stessi e mantenendo standard elevati. Il successo, ha concluso, non deve essere inseguito, ma diventa una conseguenza naturale per chi sviluppa competenze solide e affidabilità, ricordando come nel settore alberghiero non si offra semplicemente un servizio, ma si creino esperienze capaci di fare la differenza.

Un intervento che ha saputo trasmettere non solo i valori del settore, ma anche una visione concreta e motivante per il futuro professionale degli studenti.