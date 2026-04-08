Un castello di carta. È questa l’immagine che affiora osservando le prime crepe che si intravedono sul fronte del trasporto aereo, proprio mentre la stagione estiva si avvicina e il turismo calabrese sembrava pronto a consolidare i segnali di crescita degli ultimi mesi. Bastano poche notizie, un allarme sul carburante, limitazioni ai rifornimenti, e la percezione cambia. Non servono cancellazioni di voli o scenari estremi. È sufficiente l’incertezza. Perché il turismo vive di fiducia, e la fiducia, soprattutto in territori periferici, può incrinarsi rapidamente.

A innescare il dibattito è stata la notizia delle limitazioni al rifornimento di carburante avio nello scalo di Reggio Calabria, con un tetto indicato per singolo aeromobile e la conseguente attenzione su possibili ripercussioni operative. Un elemento che, nel pieno della programmazione estiva, ha immediatamente alimentato interrogativi su affidabilità dei collegamenti e continuità dei voli. Una dinamica che, anche solo sul piano della percezione, pesa su chi deve prenotare, organizzare e scegliere la destinazione.

A stretto giro sono arrivate le rassicurazioni della società di gestione. L’amministratore unico di SACAL, Marco Franchini, ha chiarito che si tratta di una misura precauzionale e non di una carenza strutturale, spiegando che «non c’è alcuna emergenza carburante negli aeroporti calabresi e la limitazione è stata introdotta solo per tutela operativa». Un intervento volto a evitare, secondo quanto riferito, che alcuni vettori possano utilizzare lo scalo reggino per rifornimenti più consistenti a causa delle criticità riscontrate altrove. Parole che provano a raffreddare l’allarme, ma che allo stesso tempo confermano come il tema sia entrato nel perimetro delle preoccupazioni.

Reggio Calabria arriva a questo passaggio dopo una fase raccontata come quella del rilancio. Più rotte, più passeggeri, aspettative in aumento. Il sistema sembrava avviato verso una stagione estiva finalmente capace di intercettare flussi nuovi, anche internazionali. Poi la tensione in Medio Oriente, la crisi energetica, i timori legati alle forniture di carburante per il trasporto aereo. Non è soltanto un fatto tecnico. È un segnale. E quando una destinazione appare fragile nei collegamenti, il primo segmento a rallentare è proprio quello più prezioso: il turismo che arriva da fuori.

Reggio Calabria cresce più della media regionale nei flussi turistici 2025, trainata da aeroporti e mercati esteri. I numeri premiano, ma resta il nodo della permanenza media e della capacità del territorio di fare rete.

Qui il rischio non è soltanto quantitativo, ma qualitativo. Anche con numeri complessivi simili, cambia la composizione dei flussi. Meno viaggiatori stranieri, più rientri familiari. Meno turismo organizzato, più seconde case. Meno soggiorni lunghi, più presenze brevi. Il territorio resta vivo, le località si popolano, ma la spesa media si riduce, l’indotto si assottiglia, l’occupazione stagionale diventa più fragile. È in questo passaggio che il castello di carta inizia a piegarsi: i numeri possono anche tenere, l’economia meno.

L’estate che si profila, in questo scenario, rischia di assumere una fisionomia diversa. Più turismo di ritorno, più calabresi che rientrano, meno visitatori che scelgono la Calabria come prima destinazione. Una stagione che riempie le case ma muove meno alberghi, che anima i paesi ma riduce i margini, che sostiene il commercio locale ma rallenta il salto di qualità. Una differenza sottile, eppure decisiva. Perché la crescita degli ultimi mesi puntava proprio sull’apertura verso l’esterno. Se quella spinta si attenua, il sistema torna a una dimensione più domestica: resistente, ma meno espansiva.

E tutto questo mentre, a migliaia di chilometri di distanza, la geopolitica condiziona le prospettive economiche di territori che con quei conflitti non hanno nulla a che vedere. Fa quasi sorridere, con un retrogusto amaro, pensare che le vacanze sullo Stretto possano dipendere dalle mosse di Donald Trump e dalla retorica muscolare di un ottantenne che torna a parlare di guerra come leva negoziale. Da Washington al prezzo del carburante, dal prezzo del carburante ai voli, dai voli al turismo. La catena è lunga, ma concreta. Ed è proprio questa distanza a rendere la sensazione ancora più fragile: un’economia locale che può essere influenzata da decisioni prese altrove, lontanissime, eppure capaci di modificare prospettive, investimenti e lavoro.

La vera domanda, allora, riguarda la solidità del modello. Se bastano poche notizie sui rifornimenti per cambiare le aspettative, significa che il percorso di crescita è ancora esposto. Non è necessariamente un’estate da numeri negativi. I flussi potrebbero reggere, il turismo di ritorno potrebbe compensare, le presenze potrebbero restare significative. Ma sarebbe una stagione diversa: meno internazionale, meno espansiva, meno capace di generare ricchezza diffusa.

Il castello di carta resta in piedi finché il vento è leggero. Quando la geopolitica soffia, anche da molto lontano, ogni equilibrio diventa più precario. Ed è proprio in quel momento che si capisce quanto fosse solida la struttura. L’estate alle porte dirà se la crescita del turismo e del trasporto aereo nello Stretto era davvero l’inizio di una nuova fase o soltanto un equilibrio fragile, pronto a vacillare al primo scossone globale.