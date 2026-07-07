L'estate 2026 è quella del caro-spiaggia. Secondo il monitoraggio dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori, il costo medio di una giornata in stabilimento balneare con ombrellone, lettino e sdraio ha raggiunto i 37,35 euro a livello nazionale, con un aumento del 4% rispetto allo scorso anno. La Calabria risulta tra le regioni che hanno registrato gli incrementi più significativi, ma continua a mantenere prezzi medi inferiori rispetto a molte altre aree del Paese.

Nel Reggino, in particolare, il quadro appare ancora più favorevole. Da una ricognizione delle principali località costiere emerge infatti un territorio che continua a offrire il mare a costi contenuti, con tariffe che nella maggior parte dei casi restano ben al di sotto della media italiana.

Costa Viola, prezzi contenuti e poche eccezioni

Da Bagnara Calabra a Palmi postazione standard con ombrellone e lettini si colloca generalmente tra i 15 e i 20 euro al giorno. In diversi stabilimenti le tariffe rimangono sostanzialmente invariate rispetto alla scorsa stagione, nonostante l'aumento dei costi energetici e di gestione denunciato dagli operatori del settore.

L'eccezione resta Scilla. La forte attrattività turistica di Marina Grande, unita agli spazi limitati disponibili sul litorale, continua infatti a determinare prezzi più elevati rispetto al resto della provincia, soprattutto nelle prime file e nei periodi di maggiore affluenza.

Riviera dei Gelsomini, il mare più conveniente

È però sulla costa ionica che si registrano le offerte più accessibili. Da Caulonia a Roccella Jonica, passando per Marina di Gioiosa Ionica, Siderno e Locri, le formule più economiche consentono ancora di trascorrere una giornata al mare con una spesa particolarmente contenuta.

Nella maggior parte dei casi le tariffe oscillano tra i 10 e i 20 euro per una postazione standard, con lievi incrementi durante il mese di agosto o per le file più vicine alla battigia. Un elemento che continua a rendere la Riviera dei Gelsomini una delle destinazioni preferite sia dai residenti sia dai turisti provenienti da altre province.

Reggio città punta sui servizi

Nel capoluogo metropolitano la situazione è leggermente diversa. I lidi presenti lungo il litorale cittadino offrono spesso servizi aggiuntivi come ristorazione, intrattenimento serale, aree relax e attività dedicate alle famiglie.

Per questo motivo i listini risultano mediamente più elevati rispetto ad altre zone della provincia. Negli stabilimenti più strutturati una giornata con ombrellone e lettini può arrivare a costare tra i 25 e i 30 euro, pur rimanendo al di sotto della media registrata nelle principali località balneari italiane.

La scelta dei gestori

A confermare la sostanziale stabilità dei prezzi è anche il Sib Calabria. Il presidente regionale Antonio Giannotti ha spiegato che, nella maggior parte degli stabilimenti calabresi, una postazione giornaliera continua a costare tra i 10 e i 20 euro e che eventuali ritocchi rispetto al 2025 sarebbero stati minimi. Una scelta che molti operatori motivano con la volontà di non scaricare integralmente sui clienti l'aumento dei costi sostenuti per energia, personale e servizi.

Il risultato è una provincia che continua a distinguersi per l'accessibilità delle proprie spiagge. Se in molte località italiane il costo di una giornata al mare supera ormai abbondantemente i 35 euro, lungo le coste reggine è ancora possibile trovare una postazione a cifre decisamente più contenute. Un elemento che rappresenta anche un punto di forza dell'offerta turistica territoriale e che contribuisce a mantenere il mare del Reggino tra i più convenienti d'Italia.