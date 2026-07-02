La presidente Severoni: «La concreta istituzione del treno è frutto di risalenti e serrate interlocuzioni del nostro comitato»

Dall’avvocato Loredana Severoni, presidente del comitato Ultima Spiaggia, riceviamo e pubblichiamo:

«In relazione al tema dell’istituendo treno ionico, si legge che - secondo l’asserzione del Comitato Locririnasce - tale risultato “non sarebbe stato possibile senza l’impulso decisivo e la visione strategica del progetto ‘Gelsomini Link’, vero catalizzatore politico e tecnico che ha permesso di accendere i riflettori sulla necessità assoluta di un collegamento diretto e dignitoso con la Capitale”.

Sul punto preme precisare che la realizzazione dell’iniziativa è da attribuire al Comitato Ultima Spiaggia che si è formalmente costituito già dal dicembre 2024 con la precisa finalità di risolvere l’isolamento ferroviario della fascia jonica.

La concreta istituzione del treno è frutto di risalenti e serrate interlocuzioni del nostro comitato con gli Enti che hanno permesso il raggiungimento di questo importante risultato (Ministeri, Ferrovie dello Stato, RFI, Authority, etc).

L’iniziativa ed il conseguente, oggi tangibile, esito è da ricondurre esclusivamente al lavoro e all’impegno profuso dal Comitato Ultima Spiaggia».