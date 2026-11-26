Sarà il porto di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria a ospitare sabato 28 novembre la seconda tappa della mobilitazione nazionale della Cisl «Il Patto che unisce». L’appuntamento è alle ore 9.30 sulla banchina di Ponente, dove sono attese migliaia di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, delegate, delegati e dirigenti sindacali provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

A concludere la manifestazione sarà la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, dopo gli interventi dei segretari generali delle cinque strutture regionali della Confederazione.

Dopo la prima iniziativa del 7 novembre a Genova, la mobilitazione fa tappa nel Mezzogiorno per rilanciare le proposte della Cisl sulla legge di Bilancio e sostenere la costruzione di un nuovo Patto sociale fondato su lavoro, salari, welfare e sviluppo.

La scelta di Gioia Tauro assume un forte valore simbolico. Primo porto italiano per traffico container, lo scalo calabrese rappresenta una delle principali infrastrutture strategiche del Mediterraneo e una straordinaria opportunità per la crescita del Sud e dell’intero Paese.

Al centro dell’iniziativa le priorità indicate dal Libro Verde della Cisl: investimenti nelle infrastrutture, rafforzamento della Zes unica, politiche fiscali a sostegno di imprese e occupazione, contrasto alla fuga dei giovani, maggiore partecipazione femminile al lavoro, potenziamento dei servizi sociali e lotta alla criminalità organizzata.

La tappa di Gioia Tauro precede la manifestazione conclusiva nazionale del 12 dicembre a Roma. Un percorso di mobilitazione per chiedere una manovra più equa e incisiva, capace di sostenere famiglie, lavoratori e pensionati e di promuovere una nuova stagione di crescita, coesione e partecipazione.