L’energia resta centrale per i porti della Calabria: con l’annuncio del «Cold ironing a Gioia Tauro nel 2027», si riaccendono prepotentemente i riflettori sullo scalo calabrese come futuro pioniere della transizione ecologica. Ma l’elettrificazione delle banchine per spegnere i motori delle navi è solo la metà di una rivoluzione verde ben più ampia.

A far da eco a questa notizia, infatti, c’è il rinnovo della concessione portuale che apre la strada a un progetto infrastrutturale rivoluzionario: un polo d’avanguardia per la logistica del freddo, progettato per essere totalmente sostenibile.

Sviluppato su un’area di 24.000 metri quadri, il nuovo hub gestirà l’intera catena di approvvigionamento per prodotti ittici, vegetali e carni, offrendo servizi integrati di magazzinaggio, controllo qualità e distribuzione nazionale.

L’innovazione: la cella frigorifera che funziona da «batteria»

Il vero salto nel futuro è il modello energetico. Il nuovo polo sarà alimentato da un imponente impianto fotovoltaico che introduce nella logistica il concetto di «volano termico». L’energia solare generata di giorno non viene ceduta alla rete o stoccata in inquinanti batterie al litio, ma utilizzata immediatamente per «sovraraffreddare» le celle. Questo freddo estremo, accumulato fisicamente nei prodotti e nelle strutture isolanti, viene poi rilasciato gradualmente durante la notte, mantenendo le temperature perfette a motori spenti e a costo zero.

«L’integrazione tra infrastrutture strategiche ed energie rinnovabili non è più un’opzione, ma un imperativo per lo sviluppo del nostro territorio», sottolinea la prof.ssa Anna Pinnarelli, docente dell’UNICAL e delegata regionale IdM per il Dipartimento Energia e Ciclo integrato dell’acqua. «La vera sfida di oggi non è solo produrre energia pulita, ma stoccarla e gestirla in modo intelligente. L’utilizzo delle celle frigorifere come “volano termico” rappresenta un’applicazione ingegneristica virtuosa ed efficiente. È la dimostrazione tangibile di come la Calabria possa trasformare l’innovazione energetica in un vantaggio competitivo reale, creando un ecosistema in cui Gioia Tauro evolve da semplice nodo di transhipment a vero e proprio hub energetico e logistico integrato al centro del Mediterraneo».

Questa sinergia tra cold ironing navale e logistica del freddo fotovoltaica garantisce:

Sostenibilità assoluta: un drastico abbattimento delle emissioni di CO 2 per l’intera filiera.

un drastico abbattimento delle emissioni di CO per l’intera filiera. Competitività dei costi: svincolarsi dal costo dell’energia elettrica notturna permette di offrire tariffe di magazzinaggio altamente competitive, attirando nuovi traffici internazionali.

svincolarsi dal costo dell’energia elettrica notturna permette di offrire tariffe di magazzinaggio altamente competitive, attirando nuovi traffici internazionali. Eccellenza agroalimentare: tracciabilità e catena del freddo ininterrotta per tutelare la qualità del prodotto.

Con questi nuovi progetti, i riflettori non illuminano più solo una grande infrastruttura, ma il futuro verde del Sud Italia. Gioia Tauro si prepara a trasformare il sole del Mezzogiorno nella più grande e intelligente «batteria del freddo» del Mediterraneo.