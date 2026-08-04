Su iniziativa del coordinatore Regionale Calabria della Confederazione Nazionale Esercenti, Antonio Luppino, si è svolta nei giorni scorsi una videoconferenza istituzionale con Giusi Princi, euroarlamentare, già vicepresidente della Regione Calabria, da sempre impegnata nella promozione dello sviluppo dei territori, dell'istruzione, dell'innovazione e delle pari opportunità.

L'incontro, richiesto da Antonio Luppino nell'ambito dell'attività di interlocuzione istituzionale della Confederazione, ha rappresentato un'importante occasione di confronto sui principali temi che interessano il mondo delle micro, piccole e medie imprese, con particolare attenzione al contrasto della violenza economica di genere, al sostegno del passaggio generazionale nelle attività imprenditoriali e alla valorizzazione del territorio quale leva strategica per la crescita economica e sociale.

Alla videoconferenza hanno preso parte il Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale Esercenti, Maria Modaffari, il Coordinatore Regionale Calabria Antonio Luppino e la Dirigente Nazionale Avv. Nicole Magliocchini, che hanno illustrato proposte e iniziative finalizzate a rafforzare il dialogo tra il sistema delle imprese e le istituzioni europee e nazionali.

«Il confronto con le istituzioni è fondamentale per costruire percorsi concreti a favore delle imprese e dei territori – ha dichiarato Antonio Luppino –. Ho fortemente voluto questo incontro con l'On. Giusi Princi perché ritengo indispensabile creare un dialogo stabile con chi rappresenta la Calabria nelle sedi europee, affinché le istanze delle nostre imprese possano trovare ascolto e tradursi in opportunità di sviluppo».

La Confederazione Nazionale Esercenti ha espresso il proprio ringraziamento all’eurodeputata Giusi Princi per la disponibilità, l'attenzione dimostrata e il costante impegno istituzionale, sottolineandone la competenza e la sensibilità verso le esigenze del tessuto imprenditoriale e delle comunità locali.

L'incontro conferma la volontà della Confederazione Nazionale Esercenti di proseguire nel percorso di collaborazione con le istituzioni, promuovendo un confronto costante finalizzato alla definizione di politiche efficaci a sostegno delle imprese, dell'occupazione, dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile dei territori.