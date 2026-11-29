L’Area integrata dello Stretto diventa realtà sul fronte del trasporto pubblico locale. A partire da martedì 1° dicembre, i comuni di Messina e Reggio Calabria saranno uniti grazie al «FlyBusMessina», la nuova linea di ATM che collegherà la città dello Stretto con l’aeroporto di Reggio Calabria «Tito Minniti» sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica. L’iniziativa, che suggella la sinergia avviata nelle scorse settimane tra le amministrazioni comunali di Messina e Reggio Calabria con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per l’Area Integrata dello Stretto, è stata presentata questa mattina a Palazzo Zanca dal sindaco Federico Basile e dalla presidente di ATM Chiara Sterrantino, presenti anche l’assessore alla Cultura Enzo Caruso e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro.

«Con l’attivazione del FlyBusMessina – afferma il sindaco – compiamo un ulteriore passo concreto nella costruzione dell’Area Integrata dello Stretto. A poche settimane dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, siamo già nelle condizioni di offrire ai cittadini un nuovo servizio. È questo il senso del percorso che abbiamo intrapreso: superare i confini amministrativi e geografici delle due città attraverso una programmazione condivisa, capace di generare nuove opportunità per entrambi i territori. Rendere l’aeroporto di Reggio Calabria più facilmente accessibile dalla nostra città significa ampliare le possibilità di collegamento per i messinesi, ma anche rafforzare l’attrattività turistica ed economica di Messina e del suo comprensorio. L’obiettivo è costruire un sistema di servizi integrati che risponda alle esigenze di un territorio che conta oltre un milione di abitanti».

Alle parole del sindaco seguono quelle dell’assessore Caminiti, il quale evidenzia il lavoro di analisi effettuato per attivare questa nuova linea: «Abbiamo lavorato insieme ad ATM alla definizione di un servizio che rispondesse alle reali esigenze dei viaggiatori, programmando le corse in funzione dei principali collegamenti aerei e garantendo la continuità del servizio per tutti i giorni della settimana. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, alla politica tariffaria e all’integrazione con il sistema della sosta, prevedendo anche un’agevolazione per chi sceglierà di lasciare la propria auto al parcheggio Cavallotti. Il FlyBusMessina rappresenta un importante tassello della nostra strategia di mobilità intermodale, che punta a favorire l’utilizzo del trasporto pubblico anche per gli spostamenti di medio e lungo raggio. Monitoreremo l’andamento del servizio e le esigenze dell’utenza per valutarne eventuali implementazioni».

Particolare soddisfazione per il nuovo servizio viene espressa dalla presidente dell’Azienda Trasporti Sterrantino: «Con il “FlyBusMessina”, che garantirà il collegamento diretto tra Messina e l’Aeroporto di Reggio Calabria sette giorni su sette con corse associate ai principali voli dello scalo aeroportuale reggino, ATM alza l’asticella. Oggi – dichiara la presidente Sterrantino – è una giornata storica, alla quale arriviamo grazie ad un grande lavoro di squadra dei dipendenti di ATM, dietro la regia del nostro direttore generale Claudio Iozzi. La nuova linea di ATM “FlyBusMessina” unirà le due sponde dello Stretto e renderà concreto quanto previsto dal Protocollo d’Intesa firmato solo poche settimane fa dal sindaco di Messina Federico Basile e dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. ATM continua il suo viaggio guidando il cambiamento e rendendo il trasporto pubblico locale sempre più integrato con una mobilità interconnessa».

Il nuovo servizio «FlyBusMessina» sarà erogato da ATM attraverso otto corse quotidiane: quattro in partenza dal Terminal Cavallotti, con fermata intermedia sul viale Giostra, all’altezza dell’ex Palazzo Telegrafi, e quattro in partenza dall’Aeroporto di Reggio Calabria verso la città dello Stretto.

La prima corsa prenderà il via alle 4:05 e l’ultima alle 21:25. In mezzo ci saranno le corse delle 12:50 e 16:45. Dall’Aeroporto «T. Minniti» le partenze del FlyBusMessina saranno programmate nei seguenti orari: 11:10, 14:40, 20:00 e 23:10. Le corse programmate da ATM garantiranno la coincidenza con i principali voli dello scalo aeroportuale di Reggio Calabria.

Il biglietto corsa semplice ordinario avrà un costo di 15 euro e sarà valido per 1 viaggio singolo, incluso attraversamento marittimo e bagagli; il biglietto andata e ritorno (A/R) avrà invece un costo di 28 euro, anche in questo caso incluso attraversamento marittimo e bagagli. I biglietti potranno essere acquistati tramite piattaforma online sul sito di ATM S.p.A. (www.atmemessinaspa.it – servizi online) e nei box vendita di ATM (dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:00).

Per chi acquisterà il biglietto FlyBusMessina e vorrà lasciare l’auto presso il Parcheggio Multipiano Cavallotti la sosta avrà un costo di 3 euro, fino a un massimo però di 3 giorni. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente presso la cassa automatica del «Cavallotti» selezionando apposita opzione e dimostrando di essere realmente in possesso del biglietto per il FlyBusMessina.