Si è conclusa in Calabria un’importante stagione congressuale per la Uil Fp. Nella cornice di Villa Quintieri a Carolei,ha avuto luogo il I Congresso regionale Uil Fpl, nata dall’unificazione di Uil Fpl e Uil Pa. Questo passaggio storico apre una nuova fase per la rappresentanza del lavoro pubblico, segnata da una giornata intensa di confronto, partecipazione e visione condivisa sul futuro della Pubblica Amministrazione.

Nel corso dell'assise è intervenuta Patrizia Foti, a cui è stato affidato il ruolo di Responsabile del Dipartimento Regionale delle Funzioni Centrali Uil Fp Calabria. Nel suo intervento – Patrizia Foti - ha ribadito con forza la centralità delle lavoratrici e dei lavoratori dei ministeri, delle agenzie fiscali, della giustizia e degli enti previdenziali, definendoli la vera ossatura dello Stato e un presidio quotidiano di legalità.

«Parlare oggi di Pubblica Amministrazione – ha evidenziato Foti - significa parlare di persone, dignità, lavoro e futuro. Le Funzioni Centrali non sono burocrazia: sono il luogo in cui la Repubblica diventa concreta.

Dalla Giustizia ai Ministeri, dal Mef alle Agenzie fiscali e Dogane, dall’Inps agli Enti pubblici, migliaia di dipendenti garantiscono ogni giorno i servizi essenziali. Questo avviene nonostante gravi carenze di organico, carichi di lavoro sempre più pesanti e anni di mancato riconoscimento professionale ed economico.

Senza personale valorizzato non può esistere una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente. Le Funzioni Centrali hanno bisogno di risposte concrete:

* Più investimenti

* Organici adeguati

* Formazione continua

* Sicurezza sul lavoro»

In linea con questa politica e grazie al lavoro certosino della stessa Foti, ieri si è raggiunto uno importante traguardo con la Stabilizzazione del personale della Giustizia.

Una svolta storica per il sistema Giustizia e per migliaia di lavoratori che firmano il contratto a tempo indeterminato, superando il precariato. A livello nazionale si contano oltre 9.000 stabilizzazioni. Nel Distretto di Reggio Calabria l'immissione in ruolo riguarda circa 281 unità di personale, tra Addetti all'Ufficio per il Processo (Upp), Tecnici di Amministrazione e Operatori Data Entry.Questo traguardo – ha dichiarato Patrizia Foti - valorizza le nuove risorse e premia il personale già in servizio, che ha supportato i colleghi con spirito di squadra. La Uil Fpl Giustizia di Reggio Calabria esprime profonda soddisfazione per un risultato ottenuto grazie a una costante e determinata azione sindacale.

«La stabilizzazione non è un punto di arrivo – prosegue Foti - ma una base di partenza per rivendicare nuovi investimenti, progressioni economiche e migliori condizioni lavorative. La priorità del sindacato si estende ora ai circa 1.600 idonei nazionali che hanno ottenuto una proroga di tre mesi. Uil Fp Giustizia considera questo rinvio un'occasione imprescindibile per raggiungere la loro definitiva stabilizzazione, affinché nessun lavoratore venga escluso. Ai neo-assunti – conclude Foti - vanno i più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che continueranno a operare con la massima responsabilità per una Pubblica Amministrazione efficiente e vicina ai cittadini».