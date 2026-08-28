FILT-Cgil, FIT-Cisl, Uiltrasporti, UGL Mare e Porti e SUL Porti ringraziano Mattiani, Bevilacqua e Greco. Chiesti una linea bus per la Piana e l’entroterra e un collegamento ferroviario stabile con la fascia ionica

Le segreterie regionali e territoriali di FILT-Cgil, FIT-Cisl, Uiltrasporti, UGL Mare e Porti e SUL Porti esprimono il proprio ringraziamento al consigliere regionale Giuseppe Mattiani, primo firmatario, e ai consiglieri Bevilacqua e Greco per l’emendamento all’articolo 6 della proposta di legge sulla «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale».

Secondo le organizzazioni sindacali, l’iniziativa rappresenta «un atto di grande sensibilità» nei confronti dei lavoratori portuali di Gioia Tauro e dell’intera Calabria, impegnati su turni nell’arco delle 24 ore e spesso costretti a operare in condizioni particolarmente gravose.

I sindacati rivolgono adesso un appello al presidente della Regione Roberto Occhiuto, all’assessore regionale ai Trasporti e all’intero Consiglio regionale, affinché sostengano l’emendamento e inseriscano definitivamente la norma nella riforma del trasporto pubblico locale.

«L’agevolazione tariffaria è però solo un primo passo», sottolineano le sigle. Per assicurare la continuità operativa di un’infrastruttura considerata strategica per l’Italia e per il Mediterraneo, il diritto alla mobilità dovrebbe essere accompagnato da un concreto potenziamento dei servizi, giudicati attualmente insufficienti.

Nella nuova programmazione del Tpl, le organizzazioni sindacali chiedono innanzitutto l’istituzione di una linea di autobus dedicata alla Piana di Gioia Tauro e all’entroterra, con un collegamento che comprenda Cittanova, Taurianova, Polistena e l’area pre-aspromontana, territori dai quali proviene una parte significativa della forza lavoro portuale.

La seconda richiesta riguarda un collegamento ferroviario stabile che unisca la fascia ionica, partendo da Melito di Porto Salvo e Reggio Calabria, direttamente all’area portuale di Gioia Tauro. Una tratta che, nelle intenzioni dei sindacati, dovrebbe garantire un trasporto sostenibile e sicuro, con orari compatibili con i turni di lavoro.

FILT-Cgil, FIT-Cisl, Uiltrasporti, UGL Mare e Porti e SUL Porti assicurano infine che vigileranno affinché la proposta venga approvata e trovi rapidamente applicazione, garantendo maggiore sicurezza e dignità ai lavoratori dei porti calabresi.