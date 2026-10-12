Al via dal 14 ottobre la tre giorni che farà della città la capitale della ricerca olivicola. Poiana: «L’ obiettivo è favorire la massima diffusione delle più recenti innovazioni scientifiche»

Dal 14 al 16 ottobre 2026, il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà il VII Convegno Nazionale dell’Olivo e dell’Olio. L'evento, promosso dal Gruppo di Lavoro “Olivo ed Olio” della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), è organizzato in collaborazione con il Dipartimento stesso e il CREA (Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura). Si tratta del principale appuntamento italiano per la ricerca, la tecnica e l’innovazione della filiera olivicolo-olearia, strutturato in due giornate di sessioni scientifiche e una giornata conclusiva di visite tecniche sul territorio.

Al centro dei lavori ci saranno i temi cruciali per il futuro del settore: dal miglioramento genetico e la sostenibilità di fronte ai cambiamenti climatici, fino all'agricoltura di precisione, la meccanizzazione, la difesa fitosanitaria, la qualità, la tracciabilità dell'olio, l'economia circolare e la valorizzazione delle produzioni.

Il Direttore del Dipartimento di Agraria, il Prof. Marco Poiana, ha espresso grande soddisfazione per la scelta della sede:

«Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra Università questo prestigioso convegno nazionale. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra ricercatori, tecnici, professionisti e operatori del settore. Il nostro obiettivo è favorire la massima diffusione delle più recenti innovazioni scientifiche e tecnologiche, offrendo strumenti concreti a supporto della competitività e della sostenibilità dell'intera filiera olivicolo-olearia».