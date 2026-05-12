UPPI, ANIA e Confabitare accolgono positivamente il regolamento approvato dal Consiglio comunale: previste agevolazioni, riduzione delle sanzioni e pagamenti rateizzati

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Grande soddisfazione è stata espressa da UPPI – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, ANIA Confederazione Nazionale Inquilini Associati, ANIA Inquilini – Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari e Confabitare per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale di Reggio Calabria, del regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate comunali, la cosiddetta “rottamazione-quinquies”.

Il provvedimento riguarda i carichi affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e rappresenta, secondo le associazioni, una misura di grande importanza sociale ed economica per il territorio reggino.

Le organizzazioni evidenziano come la definizione agevolata costituisca un’opportunità concreta per numerose famiglie e attività economiche della città, consentendo ai cittadini di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso condizioni particolarmente vantaggiose.

Tra le principali misure previste figurano la riduzione o la cancellazione di sanzioni e interessi, oltre alla possibilità di rateizzare gli importi dovuti.

«L’approvazione della rottamazione-quinquies – sottolineano le associazioni – rappresenta un segnale importante di attenzione verso cittadini, piccoli proprietari immobiliari, commercianti e imprese che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare difficoltà economiche sempre più pesanti».

Secondo UPPI, ANIA e Confabitare, il nuovo regolamento potrà favorire una maggiore collaborazione tra contribuenti e amministrazione comunale, incentivando il recupero delle entrate e consentendo, allo stesso tempo, ai cittadini di sanare le proprie posizioni debitorie senza aggravio eccessivo di costi.

Le associazioni auspicano ora che venga avviata rapidamente una campagna informativa capillare per permettere a tutti gli interessati di conoscere modalità, termini e benefici previsti dalla misura.

«Si tratta di un’opportunità concreta per tante famiglie e attività economiche reggine – concludono – che potranno finalmente chiudere vecchie pendenze e guardare al futuro con maggiore serenità».