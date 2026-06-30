Si accende il confronto tra il SUL ed Ecologia Oggi, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria. Il sindacato ha infatti chiesto l'intervento dell'Ispettorato Metropolitano del Lavoro denunciando quella che definisce una «verificata scelta di non avere dialogo sindacale» da parte della società appaltatrice.

La richiesta di convocazione urgente è stata inviata anche al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, affinché sia informato della situazione e delle criticità segnalate dal sindacato. Secondo il SUL, il coinvolgimento del primo cittadino è motivato anche dall'interesse diretto dell'amministrazione comunale verso l'efficienza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nel documento firmato dal responsabile Ambiente del SUL Calabria, Antonello Errante, e dal segretario generale Aldo Libri, vengono richiamate alcune proposte già avanzate all'azienda per affrontare il periodo estivo e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.

Tra queste figurano l'assunzione di personale aggiuntivo per far fronte all'aumento delle esigenze operative durante i mesi più caldi dell'anno e lo spostamento del turno pomeridiano alle ore notturne, in linea con le indicazioni emanate dalla Regione Calabria per limitare l'esposizione dei lavoratori alle elevate temperature.

Il sindacato chiede inoltre il ripristino delle ferie che, secondo quanto sostenuto nella nota, sarebbero state sospese in maniera ingiustificata, oltre all'avvio di un confronto strutturato con tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda prima di procedere a eventuali modifiche nell'organizzazione del lavoro.

«Il SUL chiede a Ecologia Oggi di ripristinare le ferie ingiustamente sospese, di procedere alle assunzioni necessarie a coprire le esigenze produttive e di servizio nel periodo estivo e di avviare un vero confronto sull'organizzazione del lavoro con tutti i sindacati presenti in azienda», si legge nel comunicato.

Il sindacato avverte inoltre che, in assenza di risposte concrete, potrebbero essere avviate iniziative di mobilitazione e strumenti di protesta. Una vertenza che, secondo il SUL, non riguarda soltanto i rapporti sindacali interni, ma si intreccia direttamente con la qualità del servizio reso ai cittadini e con il più ampio obiettivo di migliorare il decoro urbano.

Nella nota si sottolinea infatti come la vicenda sia strettamente collegata alla necessità di garantire una città più pulita e di contrastare la presenza delle numerose microdiscariche che continuano a rappresentare una criticità in diversi quartieri del territorio comunale.

Il SUL ha annunciato che continuerà a informare la cittadinanza e gli organi di stampa sugli sviluppi della vertenza, in attesa delle determinazioni dell'Ispettorato Metropolitano del Lavoro e di un eventuale confronto con l'azienda