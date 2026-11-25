CLAAI e imprese artigiane del gelato e della pasticceria insieme per il lavoro di qualità

Si è svolto nel pomeriggio di ieri 24 novembre presso la sede dell’associazione di categoria CLAAI di Locri il primo incontro con le imprese artigiane associate del settore del “dolce” per affrontare radicalmente le questioni che riguardano il lavoro stagionale e in vista della prossima stagione estiva.

Nonostante da anni l’intero territorio abbia dimostrato con numeri e livello dell’offerta di poter garantire eccellenza e ritorno economico generale, ad ogni avvio di stagione rimane insoddisfatto il fabbisogno di forza lavoro richiesto dalle imprese.

Nei numerosi e puntuali interventi degli operatori coordinati dal segretario regionale della CLAAI Antonio Guerrieri è stata comune l’intenzione di intervenire con logica di rete e di approfondita attenzione per affrontare le principali questioni che ostacolano lo sviluppo del settore. “Vogliamo superare le criticità strutturali che rendono difficile l’incontro tra offerta e domanda di lavoro e lo faremo attraverso azioni concrete che vedranno al centro la formazione e la trasparenza contrattuale e retributiva, non a caso tema al centro delle politiche del lavoro a cui la CLAAI partecipa insieme agli altri soggetti preposti”.

Nell’ottica di collaborazione con i naturali soggetti istituzionali del territorio verranno immediatamente attivate interlocuzioni con le scuole professionali del territorio metropolitano e del catanzarese per stipulare protocolli d’intesa per istituzionalizzare e coordinare le azioni legate all’alternanza scuola lavoro con la valutazione di successivi percorsi di inserimento formativo e lavorativo stagionale in collaborazione con imprese e l’associazione datoriale CLAAI nonché con il proprio centro di formazione F.P. Impresa CLAAI. L’impegno è, soprattutto, quello di standardizzare e coordinare gli interventi legati all’alternanza/formazione scuola-lavoro prevedendo azioni comuni di formazione generale e specialistica in collaborazione di rete tra imprese, associazione di categoria, scuola, studenti e le loro famiglie.

Verranno inoltre avviati momenti comuni di informazione e formazione, con la logica di “academy”, nonché azioni di screening documentale per garantire la giusta qualificazione preventiva del personale stagionale, piani di formazione continua per il personale già stabilizzato e un focus sull’intera situazione aziendale.

Tutto ciò sarà possibile anche attivando consulenza preventiva gratuita su agevolazioni, opportunità formative, informazione e coordinamento per la partecipazione attiva e passiva a fiere e confronto e assistenza su contrattualistica CCNL e integrativa.

E’ stato quindi stabilito un percorso di collaborazione determinata e continua che vedrà coinvolte anche altre aziende e altri attori del tessuto socioeconomico che sfocerà in un “Patto per il Lavoro Giusto” al fine di garantire la qualità del lavoro non solo sulla carta ad aziende e soprattutto ai lavoratori interessati.

Ulteriori incontri ed iniziative sono previste anche per gli altri settori che vivono dinamiche, opportunità e problematiche simili per via delle caratteristiche della stagionalità.