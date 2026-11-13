Nell’ambito della giornata «Lavoro in Calabria come bene comune», promossa da Soluzione Lavoro, il confronto sulla Zes unica e sulle sue ricadute occupazionali. Al centro del dibattito investimenti, salari dignitosi e opportunità di lavoro stabile per i calabresi.

La Calabria cresce, gli investimenti aumentano e anche i dati sull’occupazione restituiscono segnali incoraggianti. Ma quanto di questa crescita si traduce davvero in posti di lavoro stabili, stipendi dignitosi e opportunità concrete per i giovani? È una delle domande emerse nel corso del seminario «Lavoro in Calabria come bene comune – Politiche attive alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa», promosso dall’associazione Soluzione Lavoro ODV e ospitato oggi, 13 novembre, nella Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria.

Una giornata di confronto tra istituzioni, imprese, sindacati, mondo accademico e realtà sociali, articolata in quattro sessioni dedicate alle trasformazioni del mercato del lavoro, all’innovazione, all’autoimprenditorialità, alla formazione e alle prospettive di sviluppo della regione.

A chiudere i lavori del pomeriggio il panel «Sfide sociali, etiche e del lavoro: la Zes come strumento di sviluppo del Mezzogiorno», che ha messo al centro non soltanto le opportunità offerte dagli investimenti, ma anche le loro ricadute concrete sulla vita dei lavoratori. Un confronto dal quale sono emerse letture differenti. Da una parte il Governo e la Regione, che evidenziano i risultati raggiunti, dall’altra il sindacato, che chiede maggiori garanzie e strumenti capaci di misurare la reale efficacia delle politiche occupazionali. Sullo sfondo, il tema della responsabilità sociale delle imprese e di uno sviluppo economico che non lasci indietro nessuno.

Sbarra: «Le risorse pubbliche devono premiare chi crea occupazione di qualità»



Ad aprire il confronto, attraverso un videomessaggio per l’impossibilità di partecipare in presenza a causa di impegni istituzionali, è stato Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sbarra ha richiamato i risultati economici del Mezzogiorno, sottolineando come negli ultimi anni le regioni meridionali abbiano registrato una crescita occupazionale significativa. Dall’insediamento dell’attuale Governo, secondo i dati illustrati dal sottosegretario, si contano circa 500mila occupati in più al Sud, con un tasso di occupazione arrivato al 51,1%.

Per la Calabria ha citato i dati dell’ultimo aggiornamento della Banca d’Italia: nel primo semestre del 2026 l’attività economica regionale è cresciuta dell’1,3%, mentre l’occupazione ha registrato un incremento dell’1,6%, pari a circa 9mila occupati in più. Particolarmente significativo, secondo Sbarra, anche l’aumento dell’occupazione femminile. Un ruolo importante è stato attribuito alla Zes unica, uno degli strumenti sui quali il Governo punta per attrarre investimenti e rafforzare il tessuto produttivo del Mezzogiorno.

In Calabria sono state rilasciate 86 autorizzazioni uniche, collegate a investimenti per circa 700 milioni di euro. A queste si aggiungono le richieste di credito d’imposta che, secondo i dati illustrati dal sottosegretario, hanno contribuito a sostenere ulteriori investimenti privati.

Sbarra ha quindi richiamato gli stanziamenti previsti per il 2027 e il rifinanziamento degli incentivi alle assunzioni, soffermandosi soprattutto sulla qualità dell’occupazione. «Per la prima volta questi incentivi saranno destinati solamente alle imprese che applicano il salario giusto, ovvero quello previsto dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi».

Un passaggio che, nelle intenzioni del Governo, punta a legare il sostegno pubblico non soltanto alla creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche al rispetto delle condizioni contrattuali. «Le risorse pubbliche devono premiare chi crea occupazione di qualità», ha ribadito Sbarra, ricordando che il lavoro non rappresenta soltanto un fattore della produzione, ma uno strumento attraverso il quale ogni persona può realizzarsi, sostenere la propria famiglia e contribuire alla crescita della comunità.



Calabrese: «La Calabria comincia a vivere una pagina positiva»

Una lettura positiva condivisa dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo, Giovanni Calabrese, che ha evidenziato i risultati raggiunti dalla Calabria sul fronte dell’occupazione e della crescita economica. «Cresce l’occupazione in Calabria, cresce il settore del turismo, cresce il Pil. Significa che oggi la Calabria comincia a vivere una pagina positiva e questo è molto importante».

L’assessore ha ricordato le misure adottate negli ultimi anni per sostenere l’occupazione e contrastare il precariato, soffermandosi anche sui percorsi di stabilizzazione dei lavoratori impiegati da lungo tempo negli enti pubblici.

«Iniziamo oggi a raccogliere i frutti», ha sottolineato, attribuendo questi risultati a una strategia costruita attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali e datoriali. Per Calabrese, la strada intrapresa deve essere portata avanti, continuando a investire su un’occupazione che sia stabile e capace di offrire prospettive concrete ai calabresi.



Senese (UIL): «La Zes continua a lasciare la Calabria ai margini»



A riportare il confronto sulle criticità ancora irrisolte è stata Mariaelena Senese, segretaria generale della UIL Calabria, che ha espresso perplessità sull’effettiva capacità della Zes unica di ridurre gli squilibri territoriali. «La Zes nasce per aumentare gli investimenti, per ridurre finalmente quelle disuguaglianze territoriali storiche, ataviche», ha spiegato, sottolineando però come l’estensione delle stesse agevolazioni fiscali a tutto il Mezzogiorno rischi di penalizzare i territori economicamente più fragili.

«Sicuramente è uno strumento importante, non è un privilegio ma uno strumento di giustizia economica e sociale, ma purtroppo continua a lasciare la Calabria molto ai margini». Secondo la segretaria regionale, prevedere le stesse condizioni di vantaggio per territori che partono da situazioni economiche molto differenti rischia di favorire le aree già più sviluppate, senza colmare realmente il divario esistente.

Da qui la proposta avanzata dalla UIL di una «zona fiscale protetta», una misura da affiancare alla Zes, pensata per sostenere soprattutto i giovani e offrire risposte più mirate alle difficoltà del territorio. Il nodo centrale, però, riguarda le ricadute occupazionali degli investimenti. «Abbiamo 86 autorizzazioni e parliamo di 689 milioni investiti in regione, ma parallelamente dovremmo registrare anche buoni salari, occupazione stabile e contratti a tempo indeterminato».

Secondo Senese, manca un sistema di monitoraggio che permetta di verificare quanti posti di lavoro siano stati effettivamente creati grazie agli investimenti autorizzati. «Sappiamo dai dati forniti dalle imprese che le 86 autorizzazioni avrebbero potuto creare circa 1.200 posti di lavoro, ma ad oggi non abbiamo la certezza che questo livello di occupazione sia stato raggiunto».

E anche laddove le assunzioni siano avvenute, resta da verificare la tipologia dei contratti e la qualità delle retribuzioni. Una questione tutt’altro che secondaria, perché attrarre investimenti non significa automaticamente garantire occupazione stabile, soprattutto in una regione che continua a registrare un forte divario rispetto al resto del Paese.

Ferrara: «Serve una crescita che tenga insieme inclusione e dignità»

Sulla responsabilità delle imprese è intervenuto Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, che ha richiamato la necessità di guardare allo sviluppo economico anche attraverso la lente della Dottrina Sociale della Chiesa. «L’impegno di Unindustria Calabria non è semplicemente quello della crescita, ma di una crescita che tenga insieme anche quella che noi definiamo la civiltà economica».

Per Ferrara, il rafforzamento del tessuto produttivo deve accompagnarsi all’inclusione dei giovani, alla valorizzazione delle competenze e alla tutela dei lavoratori.

Il presidente degli industriali calabresi ha quindi ricordato l’intesa raggiunta con le parti sindacali sui temi della contrattazione, del salario giusto e della formazione, ribadendo l’impegno a contrastare il fenomeno dei contratti pirata, che rischiano di compromettere diritti e condizioni retributive.

«Da questo punto di vista noi faremo la nostra parte anche in Calabria fino in fondo».

Aricò: «Servono investimenti per creare imprese e occupazione stabile»

A tracciare un bilancio della giornata, ai nostri taccuini, è stato Giovanni Aricò, presidente dell’associazione Soluzione Lavoro, promotrice dell’iniziativa. «La Regione Calabria sta crescendo bene rispetto a tanti aspetti. I dati dell’occupazione sono in crescita, quelli della disoccupazione diminuiscono, stanno aumentando le partite Iva e le imprese. Le prospettive per un’ulteriore crescita ci sono».

Per Aricò, però, i segnali positivi devono tradursi in una programmazione capace di guardare oltre i risultati immediati. «Bisogna avere una visione strategica di lungo termine. Occorre investire nella creazione di nuove imprese e nell’autoimpiego attraverso strumenti che già esistono, come Resto al Sud e Resto al Sud 2.0».

Accanto al sostegno all’imprenditorialità, il presidente di Soluzione Lavoro individua un’altra priorità: accompagnare le imprese che intendono assumere, favorendo la creazione di posti stabili. «Credo sia opportuno che la Calabria investa anche nell’occupazione stabile, dando alle aziende che effettivamente vogliono creare occupazione un contributo per favorire l’inserimento dei giovani, ma anche dei meno giovani, all’interno delle imprese».

Dalla crescita economica alle opportunità concrete: la sfida della Calabria

Il confronto ha lasciato emergere una Calabria che mostra segnali di miglioramento, ma che deve ancora fare i conti con difficoltà strutturali e un mercato del lavoro lontano dagli standard delle regioni più sviluppate.

La Zes unica, gli incentivi alle imprese e le politiche attive rappresentano opportunità importanti, ma resta da capire quanto gli investimenti annunciati riescano effettivamente a trasformarsi in nuovi posti di lavoro e, soprattutto, in occupazione stabile.

Ed è proprio questo il punto sul quale si sono incrociate le posizioni di Governo, Regione, imprese e sindacati: non basta aumentare il numero degli occupati se non migliorano anche le condizioni di chi lavora.

Il richiamo alla solidarietà e alla giustizia sociale, principi al centro dell’ultima sessione del seminario, ha accompagnato una riflessione che va oltre i dati economici.

Perché parlare di lavoro come bene comune significa anche interrogarsi sulle disuguaglianze, sulle possibilità offerte ai giovani e sulle difficoltà di quanti, pur lavorando, non riescono a raggiungere una reale autonomia economica. Per la Calabria la sfida resta quindi duplice: continuare ad attrarre investimenti e fare in modo che questi producano benefici concreti e duraturi sul territorio.