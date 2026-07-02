La giornata offrirà a tecnici, produttori e professionisti del settore l’opportunità di approfondire alcuni degli aspetti che incidono maggiormente sulla produttività degli impianti e sulla qualità finale dei frutti

Il calendario delle Exhibition prosegue in Calabria con un nuovo appuntamento dedicato all’innovazione in frutticoltura. Giovedì 16 luglio 2026, a partire dalle ore 16.00, l’Azienda Agricola Aloi Fruit di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, ospiterà la Kiwi Exhibition, giornata tecnica in campo promossa da Fruit Communication, in collaborazione con Doctor Farmer e Fruit Lab.

Dopo gli appuntamenti dedicati a pomodoro, baby leaf, uva da tavola e vite da vino, il format itinerante mette al centro l’actinidicoltura, comparto strategico per la frutticoltura italiana e particolarmente rilevante nel contesto produttivo calabrese.

La giornata offrirà a tecnici, produttori e professionisti del settore l’opportunità di approfondire alcuni degli aspetti che incidono maggiormente sulla produttività degli impianti e sulla qualità finale dei frutti. Il confronto riguarderà, in particolare, l’influenza del fabbisogno in freddo, l’efficienza delle reti, l’impollinazione di supporto e la gestione nutrizionale finalizzata al miglioramento qualitativo della produzione.

Si tratta di temi strettamente connessi, dai quali dipendono la regolarità produttiva, l’uniformità dei frutti e la capacità delle aziende di rispondere alle esigenze del mercato.

Negli ultimi anni, infatti, il settore del kiwi si è trovato ad affrontare problematiche complesse, tra cui la moria degli impianti, gli stress climatici e nuove criticità produttive. Parallelamente, il miglioramento genetico, l’evoluzione delle tecniche agronomiche e l’introduzione di nuove tecnologie stanno aprendo prospettive interessanti, che richiedono competenze aggiornate e una gestione sempre più precisa delle risorse.

Ad aprire i lavori sarà Giandomenico De Marzo, imprenditore e titolare dell’azienda ospitante. Seguiranno gli interventi di Walter Fiumana, Francesco Gambi e Giovanni Curinga, tecnici di Agrintesa, cooperativa attiva nella produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.

Al confronto prenderanno parte anche i referenti delle aziende partner dell’iniziativa: Emilio Borgese per Diachem, Antonella Conte per Evja, Giuseppe Piegari per FCP Cerea, Armando Caputo per Agrisystem, Giovanni Papa per Almagra, Alessandro Gallo per Fertenia e Simone Valentini per AQUA4D.

Attraverso i diversi contributi saranno presentate esperienze e soluzioni dedicate alla nutrizione, alla difesa, alla gestione delle risorse e all’impiego delle tecnologie nella coltivazione dell’actinidia. L’obiettivo è mettere in relazione competenze e approcci differenti, offrendo ai partecipanti indicazioni concrete e direttamente applicabili nei diversi contesti produttivi.

La partecipazione alla Kiwi Exhibition è gratuita, previa iscrizione online. Per l’evento è inoltre previsto il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali, secondo le disposizioni dei rispettivi ordini, collegi e albi, per i professionisti regolarmente iscritti.

Al termine della giornata è previsto un buffet, durante il quale partecipanti, relatori e rappresentanti delle aziende potranno proseguire il confronto in maniera informale e approfondire le tematiche affrontate durante le attività in campo.

L’appuntamento è per giovedì 16 luglio 2026, dalle ore 16.00, presso l’Azienda Agricola Aloi Fruit di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.