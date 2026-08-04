Il festival di teatro organizzato da Adexo APS inaugura il cartellone all'Arena del Lungomare con due appuntamenti dedicati alla drammaturgia contemporanea
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Prende il via, all'Arena del Lungomare di Pellaro, l'ottava edizione di Balenando in Burrasca, il festival di teatro organizzato da Adexo APS.
Il primo appuntamento è martedì 4 agosto, alle ore 21.30, con «Spice Boulevard. Theatrical Live Experience», di e con Thekla De Marco, con le musiche dal vivo di Francesco Canale, Domenico De Lorenzo e Nino Amodeo. Lo spettacolo di teatro-canzone propone una soubrette eclettica che riceve lettere anonime provenienti da ogni parte del mondo. Dalla sua valigia emergono oggetti, ricordi e suggestioni che diventano musica e racconto, mentre il pubblico viene coinvolto direttamente in un viaggio emozionale fatto di parole da custodire e aeroplanini di carta.
Molto atteso l'appuntamento di mercoledì 5 agosto, alle ore 21.30, con «Clitennestra», di e con Paolo Cutuli, produzione Dracma, vincitore del Premio Parodos – Tindari Teatro Festival come miglior spettacolo e migliore interpretazione.
Ispirato al celebre monologo di Marguerite Yourcenar, lo spettacolo, con l’aiuto regia e il disegno luci di Andrea Naso, restituisce dignità e complessità a una delle figure più tormentate della tragedia greca. Clitennestra non è più soltanto la moglie di Agamennone, ma una protagonista che prende finalmente la parola, rivendicando la propria verità davanti a un pubblico trasformato in corte giudicante.
La regia di Paolo Cutuli sceglie un linguaggio sorprendentemente contemporaneo, in cui il mito incontra l'immaginario pop. La tragedia dialoga con brani amati e popolari, da Nada ai Depeche Mode fino agli Avion Travel, mentre l'ironia si alterna alla tensione drammatica. Tre semplici trolley da viaggio si trasformano, di volta in volta, nei personaggi e nei simboli della vicenda: Agamennone, Cassandra e Oreste. Oggetti quotidiani diventano dispositivi teatrali capaci di evocare partenze, ritorni, guerre e tradimenti, ricordando come ogni viaggio lasci dietro di sé un bagaglio di memoria, dolore e scelte.
Lo spettacolo riesce così a tenere insieme leggerezza e profondità, citazione colta e cultura pop, offrendo una rilettura originale e coinvolgente di uno dei personaggi più controversi del mito greco.
Balenando in Burrasca 8ª edizione è un’iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto «ReggioFest 2026: cultura diffusa», con il sostegno del Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura; con il cofinanziamento di risorse POC 2014/2020 – Az. 6.8.3 e coinvolge una rete di enti e istituzioni locali e nazionali: Fondazione Fameli Tresca, associazione Itaca, Istituto Comprensivo Statale «Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto», Pro Loco Reggio Sud, Lega Navale Italiana – Sezione Reggio Sud, Calabria Dietro le Quinte, associazione Patta Cat House, Antigone Osservatorio sulla 'ndrangheta, associazione Scampoli e associazione Ecopoiesis.