L’Arena dello Stretto sita sul più bel chilometro d’Italia diventerà un cinema all’aperto per la terza proiezione del film documentario dedicato alla leggenda del basket Italiano Carlo Recalcati, detto per tutti Charly. L’ex storico coach della Viola Reggio Calabria, tornerà in città con la moglie Giovanna e la figlia Gaia ad assistere alla visione del filmato e ritrovare amici e tifosi che non lo hanno mai dimenticato nella sua esperienza sulla panchina neroarancio dal 1990 al 1995.

“Per Tutti Charly” con il patrocinio del comune di Reggio Calabria, sarà presentato ai media giorno 2 settembre al salone dei lampadari a palazzo San Giorgio alle ore 10:00.

La pellicola, scritta e prodotta da Alessandro Nava di We for You Events&Communication con il contributo di Banca Generali e la regia di Fabio Villoresi, adotta una modalità di racconto immersiva ed emozionale, attraverso un intreccio di filmati d'archivio e testimonianze, aneddoti raccontati in situazioni appositamente ricreate (palasport, città e storiche location), per far rivivere al pubblico l'atmosfera e l'energia di quei momenti indimenticabili dove lo spettatore potrà sentirsi parte di quegli istanti, cogliendo sfumature ed emozioni che hanno segnato la vita di Charly dentro e fuori dal campo.

Il film documentario è patrocinato dalla presidenza della Federazione Italiana Pallacanestro, Lega Basket serie A.

Il tour Itinerante non si ferma e nei prossimi giorni sarà proiettato nella città di Bologna al PalaDozza giorno 11 Settembre.