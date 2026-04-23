Dalla CorriReggio agli eventi diffusi sul lungomare, fino ai beach party e ai club, un calendario fitto di appuntamenti che attraversa tutta Reggio Calabria. E domenica comincia la corsa ufficiale per Palazzo San Giorgio

Tra la presentazione delle liste per le amministrative, in programma tra sabato e domenica, che segna uno dei passaggi più attesi della campagna elettorale e porta partiti, movimenti e candidati a occupare il centro del dibattito cittadino, e una città che non si ferma, Reggio Calabria vive giorni intensi e stratificati: da una parte la politica che si organizza, si mostra e costruisce la propria proposta, dall’altra una quotidianità che continua a riempirsi di appuntamenti, dalla 44ª CorriReggio alle mostre diffuse, dallo Street Food Fest sul lungomare ai beach party e ai club, in un fine settimana che attraversa ogni spazio e ogni fascia della giornata, dal mattino fino a notte inoltrata.

E "NON C’È NENTI", vi porta in giro tra gli eventi del weekend, seguendo il ritmo dei giorni tra centro, costa e locali, senza lasciare indietro nulla, dovete scegliere solo cosa fare.

Giovedì 23 aprile

Si parte dal mattino con un filo che tiene insieme tutto il weekend: le mostre. Al Castello Aragonese «La primavera della bellezza» resta aperta per più giorni, così come la mostra di pittura digitale all’Hotel Medinblu. Due presenze costanti, insieme allo Street Food Fest sul Lungomare Falcomatà, che anima le giornate tra cibo e musica.

Nel pomeriggio spazio anche al territorio con i festeggiamenti a Melito Porto Salvo, mentre in città tornano gli appuntamenti culturali: al Castello Aragonese la premiazione del Premio A.I.PAR.C. di poesia, al Museo Archeologico il concerto degli allievi del Conservatorio Cilea. Piazza San Giorgio si accende con il dj set del gruppo Scout, mentre all’Oasi Village va in scena «Canta che ti passa».

La sera si distribuisce tra più punti: Undead, La Gilda con la game night, il Disco Bowling al Bowling San Gregorio e il karaoke night all’Interzone. Una partenza piena, già senza vuoti.

Venerdì 24 aprile

Le mostre e lo Street Food Fest continuano a scandire la giornata, ma è la sera che prende il controllo e ridisegna la mappa della città.

Al Via Veneto Dinner Club torna «Anema & Core», tra cena spettacolo e after party, uno dei format più riconoscibili del weekend. Al Giorgia’s Restaurant il Closing Party chiude la stagione con un’ultima notte che ha già il passo del sabato.

La scena si allarga lungo il lungomare e nei locali: al Funky Drop Urban Taproom il dj set firmato Mama House accende l’atmosfera, mentre «That’s Amore» propone una dimensione più raccolta ma comunque piena. Sono punti diversi, pubblici diversi, ma un unico movimento che attraversa la notte.

Reggio non si concentra in un solo luogo, ma si distribuisce: tra cena, musica e clubbing, il venerdì diventa un passaggio pieno, senza tempi morti.



Sabato 25 aprile

È il giorno che tiene tutto insieme, e lo fa dal mattino.

La 44ª CorriReggio attraversa la città e la riporta in strada, tra partecipazione e identità. Intanto proseguono le mostre e lo Street Food Fest, mentre la giornata si allarga verso i format all’aperto.

All’Altafiumara Resort & Spa il Brunchnic parte dalla tarda mattinata tra brunch, dj set e spazi aperti, accompagnando il passaggio verso il pomeriggio. A Calavìola «Brunch to Sunset» unisce musica e food, mentre allo Sciao Beach si balla con il dj set di Saverio Fonte.

Sul lungomare il Tulum Beach Club con il Chicnic mette insieme live music, dj set e area food, mentre il Funky Drop torna protagonista con il daytime party sul mare. A questo si aggiunge anche Free Spirits, tra sport, attività in spiaggia e musica al tramonto.

Nel pomeriggio prende forma uno dei poli principali del weekend: all’Oasi Pool Club «One Day», dalle 15:00 fino a notte. Un evento che parte di giorno e si trasforma in una festa lunga, diventando uno dei punti di riferimento della giornata.

Domenica 26 aprile

Non è una chiusura, è un’altra ripartenza che torna ancora una volta sul mare.

Al Kalura «Sandro portami al mare» riporta il ritmo del weekend su una dimensione più aperta, tra musica e pomeriggio che scivola verso sera.

All’Oasi Pool Club «Mantra Vibes meets Socio Crew» prende il controllo della domenica con un dj set che si muove tra house ed elettronica, prolungando naturalmente il flusso del 25 aprile.

Attorno restano vivi anche gli altri percorsi: le mostre ancora visitabili e lo Street Food Fest sul lungomare, che continua ad attirare pubblico e movimento.

Insomma la domenica non chiude, accompagna. E lascia la città ancora in circolo.



Un weekend che attraversa la città. Tra politica e piazze piene, tra CorriReggio e nightlife, Reggio Calabria si muove senza interruzioni.

Dalla mattina alla notte, tra centro e costa, ogni spazio trova il suo tempo. E alla fine, davvero, non c’è nenti resta un modo di dire, perché a Reggio c'è tutto.