Giovedì 13 agosto sul Lungomare Falcomatà torna il format targato Socio Crew che mette al centro le persone e la condivisione attraverso la musica. Special guest Bulma Brief e Ankles

Prima degli algoritmi, delle mode e delle tendenze ci sono le persone. Quelle che si incontrano, si guardano negli occhi, sorridono e ballano insieme. È da questa idea che nasce HUMAN, il format pensato e firmato da Socio Crew, che torna giovedì 13 agosto al Tuluum Beach Club di Reggio Calabria con due special guest che portano sul Lungomare Falcomatà esperienze, influenze e geografie musicali differenti: Lorenza Di Romualdo, in arte Bulma Brief, e Roberta Aloi, in arte Ankles.

«Back to essentials: Back to be HUMAN» è il manifesto di un progetto che sceglie di riportare l'esperienza musicale alla sua dimensione più immediata: l'incontro. Prima delle tendenze, dei generi e soprattutto degli algoritmi che ormai accompagnano e condizionano buona parte dell'ascolto quotidiano, HUMAN prova a recuperare qualcosa di più semplice. Persone nello stesso luogo, nello stesso momento, unite dalla musica.

«Le persone. Prima degli algoritmi, delle mode. Prima di tutto. Quelle che si incontrano. Che sorridono. Che ballano insieme», è il messaggio che accompagna il format. Una dichiarazione d'intenti che trova nella programmazione musicale il suo naturale proseguimento.

Per la notte del 13 agosto la consolle sarà affidata a Bulma Brief e Ankles, due dj con percorsi differenti ma accomunate da una ricerca che attraversa diverse sfumature della club culture contemporanea.

Lorenza Di Romualdo, in arte Bulma Brief, vive e lavora a Milano e si è ritagliata uno spazio nella scena elettronica contemporanea grazie a una selezione capace di muoversi tra linguaggi e contaminazioni differenti.

Il suo universo sonoro attraversa deep house, house, broken beat e influenze Detroit, costruendo groove caldi e mettendo insieme riferimenti consolidati e nuove produzioni. Una ricerca che negli anni l'ha portata oltre i confini della scena milanese, con presenze in diversi contesti italiani ed europei.

Nel suo percorso figurano esperienze su piattaforme e palchi come Boiler Room, Polifonic e Kappa FuturFestival e condivisioni della scena con artisti internazionali come Floating Points, Avalon Emerson e Kyle Hall. Un'identità musicale che evita confini troppo rigidi e punta piuttosto sul movimento tra generi, epoche e suggestioni differenti, mantenendo il groove come elemento centrale della selezione.

La seconda protagonista della notte ha invece un legame diretto con la città. Roberta Aloi, in arte Ankles, è nata a Reggio Calabria, vive ad Amsterdam ed è profondamente legata anche alla scena di Bologna, in particolare alla crew Mentalità. Il suo percorso mette così in comunicazione luoghi e culture musicali differenti, senza perdere quella componente mediterranea che caratterizza la sua identità.

Nelle selezioni di Ankles trovano spazio UK garage, break, acid e house, con incursioni nella jungle e sonorità più calde e mediterranee. Un intreccio che porta dentro il club suggestioni maturate tra Italia e Nord Europa, conservando allo stesso tempo quell'atmosfera della lunga estate italiana che accompagna il suo modo di stare in consolle. Per Ankles quella di giovedì sarà quindi anche una serata particolare: un ritorno nella sua Reggio Calabria, questa volta dietro la consolle di HUMAN.

La musica come connessione

Le due guest rappresentano bene lo spirito di un format che non vuole fermarsi alla semplice successione di nomi in consolle. HUMAN nasce infatti attorno a un concetto preciso: riportare le persone al centro dell'esperienza musicale.

Prima delle classificazioni e delle etichette, c'è quella sensazione elementare che nasce quando più persone condividono contemporaneamente lo stesso ritmo. «Persone che ballano insieme. Che si guardano negli occhi. Che sentono lo stesso colpo del tamburo nello stesso momento», si legge nella presentazione del progetto.

È questa la connessione che HUMAN vuole celebrare ogni giovedì al Tuluum, trasformando la musica nel punto di partenza per ritrovarsi e condividere uno spazio reale.

L'appuntamento con HUMAN – special guests Bulma Brief + Ankles è per giovedì 13 agosto, a partire dalle 23, al Tuluum Beach Club, sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria. Ingresso gratuito entro le 00:00, su lista.

Il format accompagnerà anche il resto dell'estate con i successivi appuntamenti già in calendario giovedì 20 e giovedì 27 agosto.

Back to essentials. Back to be HUMAN.