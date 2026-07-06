Arriva attraverso il comunicato ufficiale di presentazione del concerto di Ultimo la risposta alle polemiche sollevate nelle scorse ore dai movimenti politici Reset e La Svolta in merito all'organizzazione della data reggina del tour 2027 del cantautore romano.

Nella nota diffusa dagli organizzatori, infatti, oltre all'annuncio del concerto in programma il 3 luglio 2027 allo stadio Oreste Granillo, vengono precisati alcuni aspetti relativi alla genesi dell'evento e ai rapporti tra il promoter locale e l'amministrazione comunale.

In particolare, il comunicato sottolinea che local promoter dell'evento sarà Ticket Service Calabria, che organizza la data «grazie all'interessamento dell'attuale amministrazione comunale e quindi al sindaco Francesco Cannizzaro», specificando inoltre che si tratta dell'«unica persona con cui la Ticket Service Calabria si è sempre interfacciata per la realizzazione dell'evento». Un passaggio che appare come una risposta diretta alle contestazioni avanzate dall'opposizione nelle ultime ore.

La nota aggiunge inoltre che il Comune contribuirà alla realizzazione dell'appuntamento mettendo a disposizione «numerosi servizi necessari per la fattibilità dell'evento», chiarendo quindi il perimetro dell'intervento dell'ente nell'organizzazione del concerto.

Al centro resta comunque l'arrivo per la prima volta in Calabria di Ultimo, reduce dal grande concerto-evento di Tor Vergata che ha richiamato circa 250mila spettatori. Reggio Calabria ospiterà l'unica tappa calabrese del tour “La favola continua”, aggiudicandosi un appuntamento destinato a richiamare migliaia di persone da tutta la regione e dal Mezzogiorno.

L'evento segnerà anche il ritorno dei grandi concerti allo stadio Oreste Granillo, che tornerà a ospitare musica dal vivo dopo anni di assenza dal circuito dei grandi live nazionali. Nel comunicato gli organizzatori parlano di «un bel colpo» per la città e per l'impianto sportivo reggino, con l'auspicio che quello di Ultimo possa rappresentare l'inizio di una nuova stagione di grandi eventi per Reggio Calabria e per l'intera Calabria.

I biglietti saranno disponibili online dalle ore 14 dell'8 luglio, mentre la vendita nei punti autorizzati partirà dalle ore 11 del 13 luglio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Ticket Service Calabria.