Si chiuderà all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria l’edizione 2026 di #NonCiFermaNessuno. La campagna sociale motivazionale di Luca Abete si avvicina così alla conclusione. «In aula non ci sarà conferenza, né una lezione calata dall’alto - dice Abete -. Ai ragazzi faremo una domanda semplice: “dimmi davvero come stai” al fine di battere insieme il ‘benegrazismo’. Un vocabolo che ho inventato di persona e che racchiude quel falso “bene grazie” che spesso utilizziamo per liquidare gli altri».

Un evento che vede già all’opera gli studenti stessi, coinvolti dal Laboratorio Itinerante dei Linguaggi della Comunicazione diretto da Luca Abete, pensato per divulgare - attraverso i loro linguaggi - i valori della campagna sociale.

Appuntamento in programma mercoledì 20 maggio, a partire dalle ore 10:45, presso l’Aula Magna Quistelli della Cittadella Universitaria in Via dell’Università 25. Ingresso libero fino a esaurimento posti e una grande sorpresa da svelare in aula.

Previsto l’intervento del Magnifico Rettore, prof. Giuseppe Zimbalatti. In aula le testimonianze di studentesse e studenti che daranno vita all’ottava puntata del podcast “Va tutto bene. Anzi no”. Si parlerà poi di Erasmus, ambiente attraverso una campagna anti-littering e di gaming inclusivo. Infine nel corso della tappa sarà consegnato il Premio #NonCiFermaNessuno che, giunto alla sua sesta edizione, in autunno coinvolgerà 50 Università italiane in un evento conclusivo.